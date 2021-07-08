Новый дизайн российского рубля: в Центробанке рассказали, какие купюры будут менять в первую очередь

В ближайшее время произойдет масштабная модернизация банкнотного ряда Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сразу скажу для особо нервных. О деноминации речи не идет. Нули отрезать никто не собирается. Поработают лишь над дизайном шести купюр. Это все номиналы, кроме 200 и 2000 рублей, которые и без того современные, потому что появились недавно. Зачем это планируют сделать и что будет изображено на купюрах? Об этом журналистам рассказал зампред ЦБ Михаил Алексеев.

НОВЫЙ ДИЗАЙН И ЗАЩИТНЫЕ ЗНАКИ

О масштабной модернизации в ЦБ заявили еще весной. По новому замыслу каждая купюра будет отражать один из федеральных округов и их столицы (включая Крым и Севастополь). На это есть минимум две причины. Во-первых, нужно улучшить защитные признаки. На старых купюрах они недостаточно современные. А это возможности для фальшивомонетчиков и риски для граждан. Во-вторых, модернизация приведет все купюры к одному знаменателю. Они будут выглядеть одинаково с точки зрения дизайна.

В последнее время эксперты обсуждали наполнение новых купюр – что конкретно на них изображать.

- Планируется, что на каждой стороне будет по одному основному изображению и два-три объекта будут на втором плане, - объяснил Михаил Алексеев. – У нас было голосование среди экспертов. Появились наиболее предпочтительные варианты.

100 РУБЛЕЙ - МОСКВА

Первой в люди выпустят банкноту в 100 рублей. Она появится в обращении в 2022 году. Ее дизайн уже утвердили. На ней изобразят открыточные виды Москвы – Красную площадь, здание МГУ на Воробьевых горах, Шуховскую башню и парк «Зарядье». Далее в свет выйдут две другие банкноты – 1000 и 5000 рублей. Их выпустят в 2023 году. По ним окончательное решение примут этой осенью. Но есть фавориты.

1000 РУБЛЕЙ – НИЖНИЙ НОВГОРОД

- Что касается купюры в 1000 рублей, там с большим отрывом лидирует Нижегородский Кремль. Скорее всего, объектом первого плана будет он. Кроме того, на купюре может появиться памятник Максиму Горькому, - пояснил Михаил Алексеев. – На оборотной стороне выбор тоже очевиден. Многие эксперты считают, что, если банкнота посвящена Приволжью, то изображение главной российской реки в том или ином виде тоже должно присутствовать.

При этом утвердить концепцию – лишь полдела. Затем нужно будет определиться с наиболее удачным ракурсом выбранного изображения. Ту же Волгу можно изобразить очень по-разному.

5000 РУБЛЕЙ - ЕКАТЕРИНБУРГ

По словам зампреда ЦБ, здесь выбор сложнее. Особенно что касается основного изображения на лицевой части.

- Однозначных позиций нет. Среди фаворитов – памятник воинам Уральского добровольческого танкового комплекса. Но большой популярностью пользовались и другие объекты. Упоминался Дом Севастьянова или одно из зданий в стиле конструктивизма, - пояснил Алексеев.

При этом на оборотной части все более-менее понятно. Купюра символизирует Уральский федеральный округ. Поэтому логично, что там появятся виды уральского горного хребта. По словам Алексеева, это еще не окончательное, а наиболее вероятное решение.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ПОРЯДОК ВЫПУСКА НОВЫХ БАНКНОТ

Банкноты ЦБ будет выпускать постепенно. После 100, 1000 и 5000 рублей появятся модернизированные 500 рублей (в 2024 году), а затем 10 и 50 рублей (в 2025 году). Как объяснил Михаил Алексеев, в ЦБ ориентировались на потребности.

- К примеру, банкнота в 100 рублей активно используется в платежном обороте. Таких купюр изготовлено настолько много, что все разряды для серийного номера скоро будут исчерпаны. А номер должен быть уникальным. И даже если мы добавим разряд, то это уже будет модернизация банкноты. Тогда логично сразу и дизайн поменять, - объяснил зампред ЦБ

Следом идут банкноты высоких номиналов. Они тоже пользуются большим спросом. В том числе у фальшивомонетчиков.

- Их подделывают чаще, чем купюры низких номиналов. В приоритетном порядке нужно совершенствовать их защитный комплекс. Доля поддельных купюр невысока, но технологии развиваются. Поэтому мы обязаны защищаться от подобных угроз.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ВЫПУСТИТЬ ВСЕ СРАЗУ

В ЦБ напомнили, что новые купюры будут поступать в оборот постепенно.

- Можно поднапрячься и выпустить все купюры разом. Но это большая и сложная работа. А мы стараемся делать ее хорошо и качественно. Каждая купюра требует серьезного внимания. Плюс есть узкое горлышко – фабрики Гознака. Они могут выпускать от одной до двух новых купюр в год. Разработать дизайн, новые защитные признаки, все согласовать, оттестировать. На это уходит много времени, - объяснил Михаил Алексеев.

По его словам, новые купюры будут ходить наравне со старыми денежными знаками. А последние будут изымать из оборота лишь по мере ветшания. На полную замену денег в обороте могут уйти десятилетия.