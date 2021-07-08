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Звезды8 июля 2021 17:27

Рэпера Элджея лишили прав почти на два года

Кроме того, за отказ пройти медицинское освидетельствование музыканту придется заплатить штраф
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Рэпера Элджея лишили водительских прав.

Рэпера Элджея лишили водительских прав.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Настоящее шоу, финальной сценой в котором стал приговор суда, из банальной просьбы пройти медицинское освидетельствование устроил популярный рэпер Элджей. Все началось еще в мае этого года. Тогда роскошный «БВМ», за рулем которого был кумир молодежи, на улице Маршала Жукова остановили для проверки документов. С последними у музыканта все было в порядке, но гаишники заподозрили, что водитель не в себе: пьян или под веществами. Косвенно это подтвердил тот факт, что Элджей наотрез отказался пройти медицинское освидетельствование. Как и бывает в таких случаях, был составлен административный протокол. Как правило, за нарушение уже на следующий день водителей лишают водительского удостоверения. Но с Элджеем история затянулась. Он нанял адвокатов и те дважды находили уважительные причины для переноса судебных заседаний.

Но правосудие все-таки восторжествовало. В четверг 8 июля, в суде музыканта сделали пешеходом.

- Он был лишен водительского удостоверения на один год и семь месяцев, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Максимально ограничить нарушителя в возможности сесть за руль могли на два года. Кроме того, ему придется заплатить штраф – 30 тысяч рублей. Сам музыкант и его концертный директор решения суда никак не комментируют.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Уже очень скоро подобная участь ждет блогера Гусейна Гасанова. 6 июля его тоже заподозрили в пьяной езде. Но обладатель 18 миллионов подписчиков в Инстаграм от прохождения экспертизы отказался. Уже в ближайшие дни его административное дело направят в суд.

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