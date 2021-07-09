Лекарства и алкоголь: что будет на самом деле, если совместить прием таблеток и спиртного

На фоне приема некоторых лекарств алкоголь противопоказан категорически. Фото: Shutterstock

- Более-менее широко признано, что относительно безопасно для здоровья мужчин употребление 1-2 единиц алкоголя в день, а для женщин - не более одной единицы в день. Единицей алкоголя считается любое количество любого напитка с содержанием 10-14 г спирта (цифра разнится между странами), например, 120-130 мл вина, - поясняет врач, фармаколог, эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, кандидат медицинских наук, доцент норвежского университета OsloMet (Столичный университет Осло, Oslo Metropolitan University) Юрий Киселев. — Дальше мы будем исходить именно из такого, умеренного употребления алкоголя. Более значительные количества в любом случае вредны и тем более опасны в сочетании с лекарствами. Подчеркну: вышеназванные нормы рассчитаны для здоровых людей!

Bрач, фармаколог, эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, кандидат медицинских наук Юрий Киселев. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

БУДЬ В КУРСЕ

Кому нужно проявлять особую осторожность

Алкоголь действует сильнее на пожилых и на очень худощавых женщин и мужчин, отмечает эксперт. У них в организме меньше воды и, соответственно, будет выше концентрация спирта и продуктов его распада. Поэтому нужно быть особенно осторожными, риск неблагоприятных последствий сочетания алкоголя с лекарствами у таких людей повышается.

В целом, с медицинской точки зрения есть три важных составляющих, которые мы должны принимать во внимание, говорит Юрий Киселев.

1. Действие самого алкоголя на организм.

2. Влияние алкоголя непосредственно на лекарство — например, ускоренная или замедленная переработка препарата в печени.

3. Сочетание эффектов алкоголя и лекарств для организма — скажем, снотворные и спирт независимо друг от друга подавляют центральную нервную систему.

СТОП-СИГНАЛ: ПРИ КАКИХ ПРЕПАРАТАХ АЛКОГОЛЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАН

- На фоне приема некоторых лекарств алкоголь противопоказан категорически, но их не так много, - рассказывает Юрий Киселев. - С большим количеством других препаратов нужно как минимум проявлять осторожность. Важен еще такой момент: бывает, что лекарство само по себе с алкоголем принципиально не «конфликтует» - например, ряд препаратов против повышенного давления. Но даже небольшое количество спиртного легко заставит вас забыть принять таблетку, и в итоге повысится давление.

Категорически противопоказан алкоголь:

- На фоне лечения метронидазолом и тинидазолом. Это антимикробные препараты, которые входят, в частности, в широко распространенные схемы лечения язвенной болезни и трихомониаза (мочеполовая инфекция). «Последствия сочетания со спиртным могут быть очень серьезными, вплоть до летальных», - предупреждает эксперт.

- На фоне лечения антибиотиками линезолид и доксициклин — также чревато опасными осложнениями.

- При лечении препаратами, действующими на центральную нервную систему. К ним относятся: снотворные, успокоительные (включая популярнейшие валокордин и корвалол), противосудорожные препараты, антидепрессанты, антипсихотики, наркотические обезболивающие, кашлеподавляющие средства. «При неудачном совпадении ряда факторов последствия совмещения таких лекарств с алкоголем могут быть фатальными — например, может произойти остановка дыхания, - поясняет Юрий Киселев. - Для лекарств из группы «ингибиторов моноамиоксидазы», применяемых в лечении депрессии и болезни Паркинсона, алкоголь может давать резкое и опасное повышение артериального давления».

В то же время большое количество людей постоянно или очень длительными курсами принимает, скажем, противосудорожные препараты или антидепрессанты. Значит, ни на День рождения, ни на Новый год им нельзя ни капли шампанского?! «Для многих из них один бокал вина раз в неделю большого вреда не причинит, но лучше все-таки воздерживаться. Как говорится, бережного бог бережет, - отмечает врач. - То же касается препаратов, снижающих свертывание крови, которые назначаются против тромбозов».

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: КОГДА ВОЗМОЖЕН ДВОЙНОЙ УДАР ПО ПЕЧЕНИ

- Все знают, что переработка и обезвреживание алкоголя происходят в печени, - продолжает Юрий Киселев. - Поэтому повышенную осторожность нужно проявлять в случае приема лекарств, обладающих гепатотоксичностью, то есть способных вызывать поражение печени. Это касается, например, препаратов для химиотерапии, противотуберкулезных и противогрибковых средств.

Также есть ряд популярных лекарств, в целом для печени достаточно безопасных, но на фоне употребления алкоголя, особенно нездоровых его количеств, способных навредить печени. К ним относятся статины и многие нестероидные противовоспалительные средства: диклофенак, целекоксиб, напроксен.

В эпоху ковида и вакцинации от коронавируса особенно вырос спрос на парацетамол. Им советуют сбивать температуру и при болезни, и в случае ее подъема после прививки. Как он сочетается с алкоголем?

- Это отдельный интересный феномен, - отмечает эксперт. - В целом парацетамол очень безопасное жаропонижающее и болеутоляющее средство, если применять его в дозах до 3-4 г в сутки и не иметь при этом тяжелых заболеваний печени. Но вот на фоне частого или обильного приема алкоголя в печени активируется фермент, превращающий парацетамол в токсичный продукт метаболизма. В результате при таких обстоятельствах (злоупотребление спиртным) лекарство может вызвать тяжелые нарушения функции печени вплоть до летальных.

При злоупотреблении спиртным обычный парацетамол может вызвать тяжелые нарушения функции печени вплоть до летальных. Фото: Shutterstock

ОТ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ ДО ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ

- Многие таблетированные сахароснижающие препараты, которые принимают пациенты с диабетом, в сочетании с алкоголем могут приводить к неожиданно сильному падению уровня сахара в крови. Результат — слабость, головокружение, возможна даже потеря сознания, предупреждает Юрий Киселев.

- Также хочу особо отметить препараты против аллергии, известные как антигистаминные средства, - продолжает эксперт. - Все они способны в разной степени вызывать сонливость и головокружение, затруднения координации. Такие «побочки» усиливаются под влиянием алкоголя, даже небольших его количеств. Особенно важно об этом помнить людям с риском падений (в первую очередь, всем пожилым), а также автовладельцам. Понятно, что алкоголь и вождение несовместимы, но в сочетании с антигистаминными опасность попасть в аварию повышается еще больше.

ВАЖНО

Этот перечень не исчерпывающий, обязательно проверяйте в инструкции «совместимость» любого принимаемого вами лекарства с алкоголем. Это можно сделать самому, а лучше спросить в аптеке или у врача. Если же у вас есть хроническое заболевание и вы постоянно принимаете какой-то препарат, то «добро» на бокал вина в день рождения нужно получить у лечащего врача. В большинстве случаев это вам разрешат, обнадеживает эксперт.

ВОПРОС В ТЕМУ

Через какое время безопасно принимать лекарства после спиртного?

- Могу назвать вам точную цифру для препаратов метронидазол и тинидазол — через 72 часа. Для остальных лекарств есть такой способ сориентироваться. В инструкции к препарату всегда указывается так называемый период полувыведения данного лекарства. Эту цифру (например, 2 часа) нужно умножить на 5. И вы получите время (скажем, 10 часов), за которое бОльшая часть препарата из организма выведется. Но это очень условное правило, советую вам консультироваться с врачом, - говорит Юрий Киселев.

- Если все-таки случилось так, что человек смешал лекарства и алкоголь - как грамотно действовать? Побольше воды пить? Активированный уголь некоторые советуют…

- Да, активированный уголь или другие сорбенты, и побольше воды. Также важно наблюдать за человеком, не оставлять одного и при ухудшении состояния вызвать врача.

Чем чревато сочетание лекарств и алкоголя

Антибиотики: снижение лечебного эффекта вплоть до нуля, двойной удар по печени, для некоторых препаратов (например: доксициклин) — развитие токсического гепатита, тяжелые аллергические реакции, потеря сознания.

Жаропонижающие (парацетомол, аспирин и др.): токсическое поражение печени

Обезболивающие класса НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, диклофенак, целекоксиб, напроксен и др.): язва желудка, желудочные и кишечные кровотечения

Наркотические обезболивающие: галлюцинации, остановка дыхания

Снотворные: токсическое поражение мозга, кома, летальный исход

Антидепрессанты: остановка дыхания, кома, летальный исход

Нейролептики (препараты, подавляющие психическое и физическое возбуждение): общая интоксикация, кома, летальный исход

Гипотензивные (препараты, снижающие артериальное давление): головная боль, резкое падение давления, потеря сознания

Сахароснижающие препараты: гипогликемия (резкое падение уровня глюкозы), кома

Мочегонные: падение артериального давления, потеря сознания

Антигистаминные: сонливость, головокружение, потеря координации

Витамины в лекарственной форме: отсутствие эффекта

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