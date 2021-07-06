Шесть распространенных ошибок после прививки от коронавируса: Можно ли после укола загорать, купаться и выпить бокал вина

Иммунная защита от коронавируса после вакцины появляется отнюдь не мгновенно. В период между двумя компонентами прививки важно продолжать усиленно беречься от заражения ковидом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Признайтесь: вы вряд ли как-то особенно готовились к прививкам от гриппа, пневмококка или от желтой лихорадки перед поездками в тропические страны. А вот тема вакцинации от ковида уже успела обрасти таким количеством рекомендаций-советов-лайфхаков, что поневоле задумываешься: похоже, сначала нужно обследоваться вдоль и поперек, а после прививки взять отпуск, чтобы все прошло «как надо». Чего на самом деле нельзя делать после антиковидной вакцины и в чем ошибаются авторы популярных советов, гуляющих по многим сайтам и соцсетям? Чтобы разобраться в этом, мы обратились к авторитетным экспертам.

1. Место укола нельзя мочить три дня. Так что купаться - хоть под душем, хоть в море - ни-ни.

- Место укола, безусловно, не нужно тереть мочалкой, - говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, научный обозреватель Алексей Водовозов. - Также, если у человека после прививки поднялась температура, не стоит лезть в море или идти в баню - могут быть нежелательные реакции со стороны сердечно-сосудистой и других систем.

При нормальном самочувствии окунуться в бассейн или в море, встать под прохладный душ на жаре - все это после вакцинации можно и даже нужно, поддерживает эксперт.

2. Привитым категорически противопоказано загорать.

- Я не встречал научных работ, где было бы доказано, что умеренное ультрафиолетовое излучение (мы же говорим о разумном подходе к загару, а не «прожарке» до ожогов?) может помешать иммунному ответу после вакцинации, - поясняет терапевт, кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. - Но в любом случае хочу напомнить, что важно соблюдать правила адекватного приема солнечных ванн: пользоваться качественным солнцезащитным кремом, желательно с уровнем защиты не менее SPF 50, не находиться на солнце с 12 до 16 часов.

Игнорирование этих правил, хоть и не скажется напрямую на эффективности антиковидной прививки, повышает риск меланомы, а также преждевременного старения кожи. «Инсоляция, воздействие солнечного излучения один из ключевых факторов ускоренного появления морщин и дряблости кожи», - предупреждает врач.

3. Бутылка пива или бокал вина после вакцинации ничем не навредят.

- Алкоголь - известный иммуносупрессор, то есть средство, подавляющее иммунитет. Поэтому он может неблагоприятно повлиять на выработку антител после вакцины. К тому же мы знаем, что одним бокалом наши люди редко ограничиваются, - констатирует Ярослав Ашихмин.

- После вакцины могут быть постпрививочные реакции, в том числе подъем температуры до 38-39 градусов, ломота в мышцах, суставах, головная боль. Если человек еще выпьет, то усугубит это состояние, - добавляет Алексей Водовозов. - С другой стороны, недомогание при опьянении или с похмелья можно перепутать с поствакцинальными реакциями. Если человек добросовестно заполняет электронный дневник наблюдений (на портале Госуслуги. - Ред.) и впишет туда свои симптомы, то возможно искажение информации из-за спутанных причин недомогания. Это в целом неблагоприятно скажется на сборе данных о переносимости вакцины (напомним, пострегистрационные клинические исследования «Спутника V» продолжаются вплоть до 31 декабря 2022 года. - Ред.).

4. После прививки лучше всего провести пару дней на диване, ни в коем случае не заниматься спортом.

- Чрезмерные физнагрузки нежелательны, поскольку могут «наложиться» на постпрививочные реакции и ухудшить переносимость вакцины. Вообще, сложно представить себе человека, который в доковидную эпоху пошел бы в спортзал или на грядки с температурой, ломотой в мышцах и головной болью. А после прививки зачем это делать? - разводит руками терапевт Алексей Водовозов.

- Разумные физнагрузки, без фанатизма, полезны, в том числе после антиковидной вакцины, - отмечает кардиолог Ярослав Ашихмин. - Рекомендация всем лежать и ничего не делать явно необоснована (кроме случаев явно выраженного постпрививочного недомогания). В целом физнагрузки помогают улучшить работу всех органов и систем организма, в том числе иммунной системы.

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Грозит ли поход в спортзал миокардитом

В интернете можно встретить предупреждение: физнагрузки после антиковидной вакцины чреваты миокардитом, то есть поражением сердечной мышцы, чаще всего воспалительного характера.

- Редкая глупость, - говорит кардиолог Ярослав Ашихмин. - Даже не могу себе представить физиологический механизм - как бы вакцина поспособствовала поражению сердечной мышцы. К воспалительному процессу может привести инфекция, но ни одна из зарегистрированных у нас вакцин не содержит «живых» инфекционных агентов.

Да, тяжелые, чрезмерные физнагрузки сами по себе способны приводить к повреждению различных органов, включая сердечно-сосудистую систему. Но прививка тут точно ни при чем, подчеркивает эксперт.

5. У курильщиков после актиковидной вакцины резко растет риск тромбозов, поэтому нужно принимать антикоагулянты.

- Курение само по себе крайне вредно и повышает риск тромбозов, а также многих других проблем со здоровьем, - подтверждает доктор Ашихмин. - В то же время ощутимое повышение риска тромбообразования у курящих именно на фоне антиковидной вакцинации на сегодня не подтверждено. Более того, у «Спутника V» в принципе не зарегистрировано такого осложнения, как тромбозы.

При этом научные данные однозначно показывают, что курильщики в группе повышенного риска при заражении ковидом. У них чаще развиваются опасные осложнения (снижение риска заражения у курящих оказалось мифом), продолжает эксперт. Поэтому вакцинация курящим жизненно необходима.

- Безусловно, всем нужно бросать курить. Но и вакцинироваться как можно быстрее тоже нужно, употребление табака этому не препятствие, - подчеркивает врач. - Что касается «профилактического» приема антикоагулянтов, то это по-настоящему вредный и опасный совет. Речь об очень серьезных препаратах, которые могут иметь сильные побочные эффекты. Даже самый «простой» аспирин, который сейчас тоже советуют принимать некоторые «умники», может привести к внутренним кровотечениям, повреждениям слизистой желудка. Принимать лекарства нужно строго по медпоказаниям. Для профилактического приема антикоагулянтов и антиагрегантов (аспирин) после вакцинации показаний нет.

6. После вакцинации происходит общее ослабление иммунитета, повышается риск подхватить любую инфекцию. Поэтому, например, перед командировкой или отпуском лучше не прививаться.

- Это глубоко ошибочное представление, - говорит кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. - Скорее, вакцинация может дать обратный эффект, «разбудить» иммунитет. Есть серьезные научные работы, которые показали, что у пожилых людей, вакцинированных от гриппа, снизилась смертность и от других инфекций и неинфекционных заболеваний. Поэтому не стоит опасаться, что иммунитет «просядет» после прививки, это миф.

ВАЖНО

В то же время нужно помнить, что иммунная защита от коронавируса после вакцины появляется отнюдь не мгновенно. В период между двумя компонентами прививки важно продолжать усиленно беречься от заражения ковидом. И после завершения всего курса вакцинации рекомендуется соблюдать масочный режим в людных местах, закрытых и плохо проветриваемых помещениях. До тех пор, пока у нас не появился коллективный иммунитет, привитые рискуют подхватить коронавирус. И, даже если сами переболеют легко, могут стать источником опасной инфекции для не вакцинированных пока окружающих.

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