Вопрос дня: Вы как от жары спасаетесь?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Евгений ТИШКОВЕЦ, ведущий специалист Центра погоды «Фобос»:
- Когда я служил в армии в пустыне, ночами мочил водой простыню и спал в ней, но этого хватало на полчаса-час... Еще как вариант - два целлофановых мешочка с холодной водой по обе стороны головы.
Владимир ФЕДОРОВ, врач неотложки:
- В жаркую пору у людей меняется гемодинамика - движение крови по сосудам. И пока организм не адаптируется, ощущение, что не хватает сил. Я рекомендую в жару брать с собой минеральную воду, не пить пиво и не переедать.
Евгений ФАТЕЕВ, искусствовед:
- Всегда оставляю минимум открытых участков тела на жарком солнце, но надеваю что-нибудь светлое. Очень эффективна вода комнатной температуры, а холодное, сладкое и газированное только усугубляет жажду. Но лучше всего пить горячий чай. Правда, не все на такое способны.
Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик:
- Бороться с жарой не надо, надо радоваться хорошему лету и солнцу. Я воспринимаю такую погоду как процесс зарядки перед продолжительными межсезоньем и зимой.
Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:
- У меня каскадные пруды и куча молодых деревьев - дубы, сосны и можжевельник. Тут жара даже не заметна. Как в оазисе, очень курортно.
Инга ИЛЬМ, актриса:
- Когда начинается жара, я просто лежу. Когда невыносимая жара - лежу в ванне.
Виталий ПШИННИК, мастер по ремонту климатической техники:
- Обязательно поставьте защиту от солнца, например специальные шторы. Многие совершенно напрасно круглыми сутками жгут энергию кондиционерами. Нет необходимости выставлять таймер на минус 16, в комнате должна быть комфортная температура.
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- В доме - кондиционерами. Но сейчас я у друзей на даче, а тут жара не так страшна. Ну и холодный квас, конечно!