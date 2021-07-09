Вопрос дня: Вы как от жары спасаетесь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений ТИШКОВЕЦ, ведущий специалист Центра погоды «Фобос»:

- Когда я служил в армии в пустыне, ночами мочил водой простыню и спал в ней, но этого хватало на полчаса-час... Еще как вариант - два целлофановых мешочка с холодной водой по обе стороны головы.

Владимир ФЕДОРОВ, врач неотложки:

- В жаркую пору у людей меняется гемодинамика - движение крови по сосудам. И пока организм не адаптируется, ощущение, что не хватает сил. Я рекомендую в жару брать с собой минеральную воду, не пить пиво и не переедать.

Евгений ФАТЕЕВ, искусствовед:

- Всегда оставляю минимум открытых участков тела на жарком солнце, но надеваю что-нибудь светлое. Очень эффективна вода комнатной температуры, а холодное, сладкое и газированное только усугубляет жажду. Но лучше всего пить горячий чай. Правда, не все на такое способны.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик:

- Бороться с жарой не надо, надо радоваться хорошему лету и солнцу. Я воспринимаю такую погоду как процесс зарядки перед продолжительными межсезоньем и зимой.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- У меня каскадные пруды и куча молодых деревьев - дубы, сосны и можжевельник. Тут жара даже не заметна. Как в оазисе, очень курортно.

Инга ИЛЬМ, актриса:

- Когда начинается жара, я просто лежу. Когда невыносимая жара - лежу в ванне.

Виталий ПШИННИК, мастер по ремонту климатической техники:

- Обязательно поставьте защиту от солнца, например специальные шторы. Многие совершенно напрасно круглыми сутками жгут энергию кондиционерами. Нет необходимости выставлять таймер на минус 16, в комнате должна быть комфортная температура.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- В доме - кондиционерами. Но сейчас я у друзей на даче, а тут жара не так страшна. Ну и холодный квас, конечно!