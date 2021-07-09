Конкурс девушек в военные вузы России достиг 20 человек на место

. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

- В 2021 году прием девушек спланирован в девять вузов Минобороны России, куда в текущем году изъявили желание поступать 2,1 тысяча соотечественниц, но зачислены из них будут лишь 180, - заявил начальник Главного управления кадров Минобороны России Виктор Горемыкин.

Генерал-полковник отметил, что конкурс для девушек в среднем составит около 12 человек на место, а по отдельным специальностям до 20 человек. Кандидатуры кандидаток будут рассмотрены приемными комиссиями в регионах до 23 июня. Потом их ждут вступительные экзамены.

По данным военного ведомства девушки мечтают попасть в Военную академию радиационной, химической и биологической защиты, Военный институт (военно-морской политехнический), филиал в Калининграде Военно-морской академии, Военную академию воздушно-космической обороны, Военную академию связи, Военный университет МО, Военную академию Ракетных войск стратегического назначения, Военно-медицинскую академию и даже в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

- Конкурс среди девушек традиционно высок. Наиболее востребованы Военно-медицинская академия - до 20 человек на одно учебное место, а также Военная академия связи - более 15 человек на место, - добавил начальник Главного управления.

1 августа уже свыше 13 тысяч абитуриентов пройдут экзамены, получат курсантские погоны и начнут обучение в высших военно -учебных заведения Минобороны России. По словам Горемыкина, в этом году традиционно большая часть (85%) суворовцев и кадет, обучавшихся в довузовских образовательных организаций Минобороны России, избрали служебную карьеру офицера. Также военные училища примут в строй 4 тысячи военнослужащих прошедших срочную военную службу и контрактников.