У задержанного за подготовку убийства главы отдела полиции Егорьевска при обыске нашли 5 миллионов долларов

Вчера, 8 июля, стало известно, что в подмосковном Егорьевске по подозрению в подготовке убийства задержали главу отдела местной полиции 48-летнего полковника Олега Ермакова. Фото: егорьевск.50.мвд.рф

Вчера, 8 июля, стало известно, что в подмосковном Егорьевске по подозрению в подготовке убийства задержали главу отдела местной полиции 48-летнего полковника Олега Ермакова. По информации следствия, жертвой покушения должен был стать один из бизнесменов. В ходе проверки, удалось установить, что в деле замешан и сын полковника — Александр Ермаков, занимающий пост старшего уполномоченного московского УБЭП. Вскоре задержали и его.

— Бала назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника Отдела МВД России по г. о. Егорьевск к противоправному деянию, — сообщили в пресс-службе ГУ УМВД Московской области.

На рабочих местах подозреваемых начались обыски, но ничего примечательного в кабинетах не нашли. Осмотр квартиры полковника тоже не принёс следствию значимых результатов. Тогда оперативники отправились в загородный дом Ермакова старшего. Там полковник, по данным следствия, бывал редко и что-либо там найти уже никто не надеялся. Но именно в этом доме оперативники обнаружили главные улики — 5 миллионов долларов и 2 миллиона рублей, сообщил источник kp.ru.

Также сотрудникам СК в ходе опроса свидетелей, в основном это были подчиненные Ермакова, удалось узнать, что Олег Борисович совершенно не скрывал своего материального достатка.

— В последнее время Олег Ермаков приезжал на работу на автомобилях Тойота Ленд Крузер и Рендж Ровер, — сообщил kp.ru источник в Следственном комитете.

Олег Ермаков руководил отделом полиции Егорьевска почти 20 лет, был награждён медалями МВД «За отличие в службе» III, II и I степеней.