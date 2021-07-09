В Москве скончалась внучка Льва Троцкого

Лев Троцкий Фото: wikimedia.org

Зинаида Платоновна Волкова ушла из жизни несколько дней назад в своей квартире на улице Гиляровского в Мещанском районе столицы. О смерти женщины сообщили её знакомые, которые ухаживали за ней последние годы.

История жизни Зинаиды Волковой поистине удивительна и трагична. События, определившие её судьбу, начались задолго до её рождения. Но о них женщина долгое время ничего не знала, ни о том, что она является родственницей Льва Троцкого, ни о том, что названа в честь его старшей дочери Зинаиды Бронштейн. Четверть жизни она даже не знала, кто её настоящие родители. И почти всю жизнь Зинаида Платоновна по крупицам собирала историю своей семьи.

Отец Зинаиды — Платон Волков родился в Могилевской губернии, в 17 лет он переехал в Ярославль, поступил сначала в учительскую семинарию, а затем и в университет. После окончания учёбы Платона направили в Москву, где он работал в орготделе ЦК работников просвещения. Вскоре состоялась судьбоносная встреча Волкова с Зинаидой Бронштейн — старшей дочерью Льва Троцкого. Между ними вспыхнули чувства, и Зинаида увлекла Платона идеями троцкизма. Пара поженилась. В 1926 году у них родился сын Всеволод. Но счастье не могло продлиться долго, в конце 1920-х все, кто был связан с Троцким подвергались преследованиям. В 1929 супругов арестовали, Зинаиду отпустили уже через несколько дней, а вот Платон проведёт в ссылках несколько лет по разным обвинениям. С женой и сыном он больше никогда не увидится. Опасаясь за свою жизнь и здоровье ( Зинаида была больна туберкулёзом), она добилась разрешения покинуть страну и взяла с собой маленького Севу. Какое-то время они провели с Троцким в Турции, но болезнь прогрессировала, и Зинаиде пришлось уехать в Берлин на лечение. Там женщина узнала, что советские власти лишили её и отца гражданства. Это известие сильно ударило по и без того шаткому психическому состоянию Зинаиды. Её мучали депрессия и истерические припадки, и в начале января 1933 она не выдержала и покончила с собой.

В руках у Зинаиды Платоновны фото её отца Платона Волкова. Фото: Илья Яблонский

Весть о смерти супруги настигла Платона в Архангельске, там он отбывал наказание уже после второго ареста по обвинению в «создании антисоветской группировки», мужчина горевал о потере, и понимал, что больше никогда не сможет увидеть сына, он даже не знал, жив ли Сева.

В 1934 году Волкова отправили в Красноярск, там в ссылке он познакомился с Ревеккой Розмановой. Вскоре она стала его второй женой. А в 1935 году у них родилась дочь, которую Волков назвал в честь своей первой супруги Зинаидой. К сожалению, никаких воспоминаний о своих родителях у девочки не осталось. Их обоих приговорили к расстрелу, когда она была ещё младенцем. Платона не стало в сентябре 1936, Ревекки — в апреле 1937, ей было всего 23 года. Маленькая Зинаида узнает об этом лишь в 20-летнем возрасте. До тех пор она будет называть мамой одну из своих тёток.

Девочку без конца передавали друг другу сёстры её матери. В домах то и дело проходили обыски и случались аресты. Но и семейные дела не ладились, поэтому с 6 класса Зина стала жить самостоятельно. Она сама научилась зарабатывать: вязала кружева и продавала их в буфет, штопала носки и за деньги убирала коммуналку на 12 семей. Время шло, девочка превратилась в девушку, она поступила в техникум. В 1956 году, когда Зинаиде уже исполнилось 20 лет, другая тётка пролила свет на тайну её рождения. Она поведала Зине о судьбе её родителей, о том, что у неё есть брат, который скорее всего погиб, и строго-настрого велела никому ничего об этом не рассказывать. Ведь любое упоминание о связи со Львом Троцким могло навлечь беду как на саму Зину, так и на всех членов её семьи. Эта новость перевернула жизнь девушки. С тех пор она стала собирать информацию о своих родственниках.

В 1956 году её настоящая мама Ревекка Розманова была реабилитирована, отца реабилитировали через три года. А первые фотографии своих родителей Зинаиде удалось разыскать лишь в конце 1980-х годов.

Тогда же она узнала, о судьбе своего родного брата Всеволода. Вопреки словам тётки, он оказался жив. Лев Троцкий увёз его в Мексику. Там Сева взял имя Эстебан Волков Бронштейн, и стал известным химиком, а в 90-х годах открыл Дом-музей, посвященный своему деду.