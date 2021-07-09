Минздрав заявляет: у болеющих коронавирусом симптомы стали проявляться быстрее

До 15 июля жители Москвы и Московской области, подлежащие обязательной вакцинации, должны получить первую дозу вакцины или однокомпонентный препарат «Спутник лайт». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер Михаил Мишустин заявил, что проведет совещание, на котором обсудят, как предприятия и организации выполнили предписания отчитаться об обязательном вакцинировании некоторых групп сотрудников.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что 15 июля наступает контрольный срок для того, чтобы предприятия отчитались об обязательной вакцинации сотрудников первым компонентом вакцины от коронавируса.

- Когда 15 июля настанет, как раз я потом предлагаю на следующем координационном совете это обсудить, это будет очень важная информация по предприятиям, - сказал Мишустин.

Напомним, главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес- клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

До 15 июля жители Москвы и Московской области, подлежащие обязательной вакцинации, должны получить первую дозу вакцины или однокомпонентный препарат «Спутник лайт». До 15 августа тем, кто прививается двухкомпонентной вакциной, должна быть введена вторая доза препарата.

Мишустин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса нужно продолжать увеличивать.

- По всей стране надо обеспечить возможность для граждан сделать прививку - тем более, что число желающих растет. Это хорошо, - отметил премьер.

Мишустин напомнил, что в большинстве регионов страны заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

- Ситуация остается сложной, - отметил премьер и потребовал сохранять резерв коек в больницах.

- Сегодня развернуто почти 220 тысяч коек, на них находятся 180 тысяч человек. Количество коечной сети достаточно, она очень быстро адаптируется под запросы. Мы видим, что по стране увеличивается количество пациентов с тяжелым течением, и в реанимационных отделениях сегодня находится почти 5 тысяч пациентов, нуждающихся в реанимационной защите, это занимает 22% нашей реанимационной коечной сети,- рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко также рассказал, что сейчас у болеющих ковидом симптомы проявляются быстрее.

- Течение заболевания характеризуется тем, что более быстро нарастают клиника и симптоматика, поэтому очень важным является при заболевании незамедлительно начать противовирусную терапию, пригласить врача. Это снижает риски развития течения тяжелого заболевания, - заявил Мурашко.