Мировые цены на еду начали снижаться. Подешевеют ли продукты в России

Сильнее всего упала стоимость подсолнечного масла и зерна Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В мире начали дешеветь продукты - впервые за год! По сравнению с маем, общемировые цены на еду в июне опустились на 2,5%. Такие данные публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Впрочем, есть и плохая новость - в июне прошлого года еда была дешевле на треть. Однако позитивная тенденция все-таки налицо.

Больше всего за месяц в мире подешевело растительное масло - на 9,8%. На 2,5% упали цены на зерно, на 1% - стоимость молочных продуктов. При этом мясо подорожало на 2,1%, сахар — на 0,9%.

Чего ждать россиянам? Нередко инфляцию в нашей стране объясняют ростом цен в мире. Значит, и у нас еда начнет дешеветь?

Экономист и политолог Георгий Бовт отмечает: российская продуктовая инфляция отстает от мировой. Но не исключено, что и на наших прилавках продукты скоро начнут дешеветь.

- Снижение мировых цен на продукты вовсе не означает, что и у нас они будут синхронно падать, - говорит Бовт. - Думаю, спад продуктовой инфляции в России случится в августе, когда у нас начинается сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Что касается других продуктов, надо смотреть по каждому конкретно. Например, если случится засуха, подорожают корма, и, соответственно, мясо. Могут быть и частные случаи. Например, в России введено регулирование цен на подсолнечное масло, это может привести к сокращению его производства. Но цены рано или поздно придется отпускать, и они вырастут.

Эксперт подчеркнул: важно учитывать, что у россиян доля расходов на продукты выше, чем у жителей богатых стран. Поэтому спад инфляции у нас может оказаться менее заметным.

- Кроме того, у нас работает «валютный фактор»: из-за ослабления рубля импорт дорожает, а мы по-прежнему ввозим много продовольствия из-за рубежа. Это тоже отразится на ценах, - заключил Георгий Бовт.