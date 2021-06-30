В Минсельхозе спрогнозировали, когда овощи и фрукты в магазинах начнут дешеветь Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минсельхозе объяснили рост цен на овощи и фрукты в России. В ведомстве уверены, что подорожание носит сезонный характер.

В настоящий момент в продаже львиная доля ассортимента приходится на импортные товары. Из-за границы привозят картофель, морковь и лук репчатый. С учетом колебаний роста курса доллара по отношению к рулю, это привело к росту цен на овощи.

По прогнозам специалистов ведомства, скоро ситуация стабилизируется, так как в России уже начались уборочные работы. А значит отечественные овощи вот-вот появятся на прилавках и составят конкуренцию зарубежным аналогам.

- Сельхозтоваропроизводители уже начали убирать ранний картофель и репчатый лук в южных регионах России. Старт уборки моркови ожидается в ближайшие недели. Таким образом, цены уже демонстрируют снижение или замедление темпов роста, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

На 30 июня по данным Минсельзоха, картофель подешевел на 2,7%, лук снизился на 13,2%, а морковь пока растет в цене, но прибавка по итогам последней недели июня составила 0,1%.

Специалисты прогнозируют, что в этом году будет собран большой урожай картофеля, до 7,15 млн тонн. Это на 5 процентов больше, чем годом ранее.

Урожай моркови превысит прошлогодние показатели на 19,5%, до 978 тыс. тонн.

-По мере поступления продукции нового урожая стоимость овощей борщевого набора продолжит снижаться, - заключили в ведомстве.

Ранее в Минсельзохе заявили, что средние отпускные цены производителей по 43 категориям товаров в магазинах остаются стабильными. А некоторые товары подешевели - сильнее всего потеряли в цене огурцы (-5,4%) и томаты (-6,2%), сообщает NEWS.ru.

30 июня Владимир Путин провел "Прямую линию". В ходе беседы президент объяснил, почему эквадорские бананы в России стоят дешевле, чем морковь.