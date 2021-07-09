«Инфляционный всплеск»: В Минэкономразвития рассказали, что будет с ценами до конца года

Темпы роста цен в России снова ускорились. На 5 июля годовая инфляция добралась до 6,6%. Именно на столько в среднем по стране выросли цены за последние 12 месяцев. Фото: Shutterstock

Темпы роста цен в России снова ускорились. На 5 июля годовая инфляция добралась до 6,6%. Именно на столько в среднем по стране выросли цены за последние 12 месяцев. Показатель рекордный. Таких темпов не было с 2016 года.

ПРИЧИНЫ ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ

Причин несколько. И в разных отраслях они разные. Так, продукты растут из-за подорожания на мировых рынках, плохого урожая в прошлом году и сезонных факторов. Стройматериалы и автомобили – из-за повышенного спроса на них.

- Несмотря на более сильную дефляцию на огурцы и помидоры, ускорился рост цен на овощи «борщевого набора» (особенно на картофель, морковь и свеклу) при низких сборах отдельных овощей в прошлом году, - говорится в обзоре Минэкономразвития.

На стоимость непродовольственных товаров влияет подорожание импортной продукции. Это происходит на фоне глобальной инфляции. К примеру, цены на древесину и металлопродукцию растут во всех странах. Опять же – из-за повышенного спроса на них и ограниченного предложения. Индекс инфляции толкает вверх и другой сезонный фактор – подорожание туристических услуг.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Как считают в Минэкономразвития, в ближайшее время рост цен должен остановиться. Начало июля станет последним инфляционным всплеском, после которого начнется спад. Во многом это произойдет благодаря сезонным факторам. На рынки начнет поступать свежая с/х продукция. Цены на морковь, картофель и другие овощи станут снижаться.

- По июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня, - пояснили в ведомстве Максима Решетникова.

Через некоторое время это должно отразиться и на внутренних ценах. В целом по итогам года в министерстве ждут, что инфляция составит 5%. Правда, это очень оптимистичный сценарий. Чтобы он сбылся, за оставшиеся полгода цены должны вырасти всего на 0,8%.

СПРАВКА «КП»

Потребительская «корзина» Росстата состоит из более пятисот позиций. Их условно разбивают на три категории: продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Цену каждой позиции замеряют раз в месяц (а на 100 самых важных и ходовых – каждую неделю). Делают это в 282 больших и малых городах страны.

Далее полученные результаты сравнивают с той ценой, которая была раньше. Потом умножают на специальный коэффициент. Он зависит от стоимости товара и частоты его использования населением. Потом цифры проходят еще через несколько этапов расчетов. Так и получается цифра инфляции, или по-научному «индекс потребительских цен», которую регулярно публикует Росстат. При этом одни товары в какой-то месяц могут дорожать, а другие - дешеветь.

При этом показатель инфляции приблизительный и очень общий. Во-первых, потому что мало кто из нас пользуется всеми категориями продуктов, товаров и услуг, которые считаются в индексе. Что-то мы покупаем больше, что-то – меньше, а что-то – никогда. Во-вторых, посчитать инфляцию со стопроцентной точностью невозможно. Каждый день в России происходят миллионы покупок. Сотни тысяч наименований. В торговле участвуют десятки тысяч магазинов, ларьков и рыночных павильонов. Посчитать и учесть все это в общем индексе инфляции невозможно.

ГРАФИКА

Что сильнее всего подорожало с начала года…

Морковь +147%

Картофель +90%

Капуста +81%

Лук +38%

Стройматериалы +25%

Курица +15%

Баранина +13%

Гречка +9%

Автомобили +9%

Яблоки +8%

Свинина +7%

Рыба +7%

… а что подешевело

Пшено -3%

Яйца -7%

Томаты -21%

Огурцы -38%

P.S. Средняя инфляция с 1 января по 5 июля составила 6,6%.

По данным Росстата.