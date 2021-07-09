В Норвегии открыли необычную побочку от вакцины Pfizer: После укола у женщин увеличивается грудь

На сайте ведущей норвежской телерадиокорпорации NRK появилось сообщение о новом побочном эффекте вакцинации. Фото: Shutterstock

В соцсетях сейчас полно пересудов по поводу побочных эффектов, которые иногда могут возникать после вакцинации от COVID-19. Среди наиболее частых - температура, общее недомогание, головная боль...

Но вот на сайте ведущей норвежской телерадиокорпорации NRK появилось сообщение о совершенно новом симптоме, на который сразу обратили внимание женщины. И теперь не знают - тревожиться им или радоваться.

Сайт рассказывает о 17-летней жительнице Осло Эмме. Получив первую дозу вакцины Pfizer, девушка через несколько дней отправилась на шоппинг. Заглянула и в магазин женского белья.

- Я купила лифчик, но оказалось, что моя грудь вдруг увеличилась на целый размер. Признаюсь, меня это слегка напрягло, - рассказывает Эмма.

- Сначала подумала, что шалит мой организм. Но когда выставила видео об этом в TikTok, получила массу откликов от женщин, испытавших после прививки то же самое. Потом, порывшись в интернете, нашла американские медицинские статьи, в которых подтверждается этот эффект.

Норвежские врачи также не считают случившееся с Эммой чем-то необычным.

- Мы обратили внимание, что у некоторых женщин после укола увеличиваются лимфатические узлы в подмышечной области, - свидетельствует главврач одной из норвежских больниц Генрих Бэкманн. - Это вполне нормально – так организм справляется с воспалениями или инфекциями.

Доктор Штайнер Мадсен добавляет:

- При вакцинации лимфоузлы увеличиваются примерно у 10 процентов пациентов. У женщин они давят на молочные железы, грудь выдается вперед, и возникает ощущение, что она становится больше.

Но эффект этот недолговечен. Через 4-6 недель узлы приходят в норму, а с ними в прежний размер возвращается и бюст. Так что тем дамам, которые пришли в восторг от необычной метаморфозы, всегда надо помнить про то, что случилось в полночь с Золушкой.

Кстати, по этой причине медики не советуют женщинам, прошедшим вакцинацию, торопиться делать маммографию или другие исследования груди. Надо выждать месяц-полтора, когда отеки в лимфатических узлах полностью исчезнут.