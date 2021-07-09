В Норвегии рассказали о росте груди после прививки Pfizer

Жительницы Норвегии рассказали о росте груди после прививки Pfizer Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительницы Норвегии рассказали о необычном побочном эффекте после прививки от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer — росте груди.

Как пишет NRK, первым, кто рассказал об этом на публику, стала девушка по имени Эмма. Она сообщила о росте груди в социальной сети TikTok, после чего получила множество комментариев, где девушки рассказывали аналогичные истории.

Директор по связям с общественностью Pfizer Юаким Хенриксен сообщил, что иммунная реакция на вакцину действительно может вызвать увеличение лимфатических узлов. Также в компании слышали о случаях, когда у женщин нарушался менструальный цикл. Однако пока неизвестно, связана ли с этим вакцина. Хенриксен подчеркнул, что у Pfizer нет серьезных побочных эффектов.

Ранее в Федеральном офисе общественного здравоохранения Швейцарии сообщили, что более 420 человек заболели коронавирусом после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer. 218 человек из них инфицировались спустя две недели после получения второй дозы препаратов.