О чем Путин говорил с Байденом по телефону

В пятницу состоялся телефонный разговор президентов России и США. Фото: REUTERS

Первыми о телефонном разговоре Владимира Путина и Джо Байдена сообщили американцы – анонс появился на официальном сайте Белого дома.

В Вашингтоне рассказали, что оба президента довольны совместной работой после саммита в Женеве. Благодаря пониманию между США и Россией как раз получилось без проблем продлить оказание гуманитарной помощи Сирии.

А вот киберпреступность так и осталась камнем преткновения. Американский лидер снова начал обвинять Москву в том, что русские хакеры атакую компании в США. И опять мы в этом виноваты.

«Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и важнейших объектов инфраструктуры перед лицом этой непрекращающейся угрозы», - написано в релизе Белого дома. Звучит так, будто нам снова пытаются угрожать.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Мы пока не знаем позицию Кремля, но вряд ли слова Байдена остались без ответа в разговоре. Тем более, Путин еще после саммита в Женеве рассказывал, откуда на самом деле исходит большая часть киберугроз.

- Хочу вас проинформировать о вещах, которые в общем-то известны, но не широкой публике. Из американских источников - я просто боюсь перепутать название организации - следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте - Канада, затем - две латиноамериканские страны и потом Великобритания, - рассказал президент России на пресс-конференции после личной встречи с Байденом.

Путин тогда напомнил, что Штаты еще меньше идут на контакт в вопросах кибербезопасности.

- На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки, как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса в этом году. На все из них и в прошлом году, и в этом [году] наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь Россия направила в прошлом году в соответствующие структуры США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года - 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть, над чем работать, - подчеркнул Путин после саммита в Женеве.