10 главных тезисов Путина после встречи с Байденом: про Украину, НАТО и стратегическое разоружение

После саммита двух президентов глава России пообщался с журналистами Фото: REUTERS

16 июня состоялось главное политическое событие года – Владимир Путин лично встретился с Джо Байденом и обсудил будущее мира. После саммита двух президентов глава России пообщался с журналистами. Политик сразу перешел к делу: «Нет необходимости в предварительных словах. Мы обсудили стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, сотрудничество в Арктике. Теперь я готов отвечать на ваши вопросы». Эх, всегда бы политики были настолько конкретны и лаконичны.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСЛОВ

Все ждали, что на саммите президентам получится договориться о нормализации дипотношений. Сейчас Россия и США взаимно выслали послов.

- Мы договорились о возвращении послов на место службы. Завтра-послезавтра – вопрос технического характера. МИД и Госдепартамент начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Есть о чем говорить – завалов накопилось много, - ответил Путин.

К сожалению, президент не уточнил, стоит ли ждать возобновления выдачи американских виз россиянам. Будем надеяться, что стоит.

УКРАИНА В НАТО

В недавнем интервью Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО - это «красная линия» для России. Москва такого не допустит ни в коем случае. Конечно, на пресс-конференции президента спросили, что на этот счет сказал Байден.

- Украину подробно не обсуждали. В основе урегулирования должны лежать минские соглашения. Президент Байден с этим согласен. Вступление Украины в НАТО – тема затрагивалась мазком. Здесь нечего обсуждать, - коротко сказал Путин.

РАЗОРУЖЕНИЮ БЫТЬ?

В январе договор СНВ-3 был продлен до 2026 года. Это временное решение, так как документ не учитывает многих нынешних реалий. Путина спросили, что Москва и Вашингтон собираются делать с документом.

- На США и России лежит особая ответственность за стратегическую стабильность. Хотя бы потому что у нас самые большие ядерные арсеналы. Президент Байден правильно решил продлить СНВ-3 на пять лет. Мы договорились, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа и МИД, - ответил президент.

КТО ГЛАВНАЯ КИБЕРУГРОЗА

Журналист спросил, обсуждалась ли тема кибербезопасности. Ведь американцы любят говорить об угрозе «русских хакеров».

- Мы договорились о консультациях по теме кибербезопасности, - резюмировал Путин.

Отдельно президент усомнился, правильно ли считать Россию главной компьютерной угрозой.

- Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с пространства США. На втором месте Канада. Потом две латиноамериканские страны. Потом Великобритания. Россия в этом списке, как страна откуда исходит киберугроза, не значится. За 2020 год мы получили 10 запросов по поводу кибератак на США и два запроса в этом году. На все запросы американские коллеги получили ответы. Россия в 2020 году направила в США 45 запросов, а в 2021-м – 35. Ни одного ответа мы не получили. Нам есть над чем работать, - резюмировал глава государства.

МИР НА ДОНБАССЕ

Владимир Путин рассказал, почему на Донбассе не получается достигнуть мира. Политик в который раз заявил, что необходимо следовать Минским соглашениям. В частности, надо понять, как выполнить три их главных пункта: интегрировать политическую систему Донбасса в украинскую, провести выборы и восстановить границу с Россией. Именно в такой последовательности.

- Что в ноябре 2020 года предложила Украина? Вернуть войска в Донбасс. Второе: закрыть границы с Россией. Выборы провести через три месяца после первых двух шагов. Это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, - с сожалением констатировал Путин.

У КОГО ПОЛИТИКА НЕПРЕДСКАЗУЕМЕЙ

Путин эмоционально отреагировал на вопрос американского журналиста о том, что Москва ведет себя непредсказуемо на международной арене. Он напомнил о выходе США в 2002 году из договора по ПРО, затем о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности, отказаться от договора по открытому небу – еще одна инициатива Вашингтона.

- Чего стабильного-то? Почти ничего не осталось. Но, слава богу, президент Байден принял в сфере стратегической стабильности абсолютно адекватное решение ДСНВ, - сказал Путин.

Президент заключил, что «мы ведем себя абсолютно адекватно в возникающих для нас угрозах».

- Полагаю, что для того, чтобы ситуация была действительно стабильной, нам надо договориться о правилах поведения во всех этих областях, которые мы сегодня упоминали: стратегическая стабильность, кибербезопасность, решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться, - подчеркнул Путин.

ЗА ЧТО СИДИТ НАВАЛЬНЫЙ?

Куда же без вопроса о главном российском несистемном оппозиционере.

- По поводу несистемной оппозиции… Человек знал, что нарушает действующие в России законы. Он обязан был отмечаться, как дважды условно осужденный. Сознательно игнорируя требование закона, он выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал в Россию – я исхожу из того, что он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным, - заключил президент.

КАКОЙ СЧЕТ ВСТРЕЧИ?

- Наши сегодня выиграли у финнов. Какой счет у встречи Байдена и Путина? Американцы каждый день говорят о давлении на Россию, вы ощутили это давление? – спросил политический обозреватель "Комсомолки" Александр Гамов.

- Никакого давления мы не испытывали – хотя разговор был прямой и открытый, без дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю: ни с нашей стороны, ни с их стороны давления не было. Мы же не для этого встречаемся. До нашей встречи Байден сказал – это же не спортивное соревнование. Я согласен – что мы будет счета выставлять? Встреча была результативная, предметная, конкретная. Проходила в атмосфере достижения результата. Главное из них – зерна доверия, - ответил на вопрос КП президент.

ПРЕЗИДЕНТ – ВЫ УБИЙЦА?

В начале года Джо Байден ответил согласием на вопрос американского журналиста, считает ли он Путина убийцей. На пресс-конференции российского президента спросили, как он воспринимает такую оценку. Политик ответил жестко:

- На улицах американских городов каждый день кого-то убивают. Афганистан – там одним ударом по 120 человек уничтожали. Под ударом оказывались свадьбы. Расстрел из беспилотников явно гражданских лиц. Кто несет ответственность? Кто убийца? Что касается прав человека – Гуантанамо до сих пор работает и не соответствует ничему: ни международному праву, ни американским законам. Есть еще пытки в тюрьмах ЦРУ. Так права человека не защищают, - резюмировал Путин.

СЕВМОРПУТЬ НАШ

Президент рассказал, что Россия не против совместного экономического использования Севера.

- Освоение Арктики и Северного морского пути представляет огромный интерес для экономик многих стран. Озабоченность по поводу милитаризации этого региона не имеет оснований - мы лишь восстанавливаем то, что было в СССР. Только на более технологически совершенном уровне. Использование Севморпути регулируется международным правом: Конвенцией по морскому праву 1982 года и Полярным кодексом, ратифицированным в 2017 году», - рассказал Путин.

Президент напомнил, что навигация по Севморпути скоро будет длиться практически круглогодично. И у нас есть законное право регулировать ее.

- В Конвенции по морскому праву есть понятия: внутренние воды, территориальное море, прилегающее море, исключительная экономическакя зона и нейтральные территории. Территориальное море – 12 морских миль от берега, прилегающее море – еще 12 миль. Что касается внутреннего моря, там особый режим. Здесь мы ничего никому не обязаны предоставлять. Таких пространств внутреннего моря, чтобы вы представляли, дай бог памяти, пять: Обская губа, Енисейский залив и так далее. Общая протяженность этой трассы – почти тысяча морских миль, 960 миль – это наше суверенное право – пропускать там суда или нет, - сказал Путин.

При этом Россия никому не мешает пользоваться Севморпутем. Президент напомнил, что мы получили в 2020 году тысячу заявок на проход по нему. «По-моему, отклонили только 10 заявок. И то это корабли под российским флагом, которые, как посчитали наши соответствующие контролирующие органы, не отвечали требованиям Полярного кодекса, - сообщил российский президент.

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