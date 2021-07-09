Профайлер разоблачила откровения Меладзе о домогательствах к Ани Лорак: певицу заставили замолчать

Певец Валерий Меладзе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя несколько месяцев после громкого интервью Ани Лорак, недвусмысленно намекнувшей, что в начале карьеры Константин Меладзе склонял ее к интиму, публика все ждала хоть каких-то объяснений от "обвиняемого". И они появились. Правда, на разговор с журналистами решился не любвеобильный продюсер, а его брат. Валерий Меладзе наконец заговорил о громком скандале в интервью Ксении Собчак.

Ани Лорак. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певец, как и следовало ожидать, опроверг все обвинения в адрес родственника, однако, то, как он это сделал, скорее, убедило экспертов в обратном. Так, профайлер-физиогномист Светлана Филатова разобрала интервью Меладзе и указала на невербальные знаки, которые оказались куда красноречивее слов.

Так, в какой-то момент речь зашла о служебном романе женатого Валерия с Альбиной Джанабаевой. Страсть между ними, как известно, вспыхнула еще до "ВИА Гры" - в начале "нулевых", когда Джанабаева работала у певца на бэк-вокале. "Это же харассмент чистой воды", - отметила Собчак.

- На этих словах Меладзе испугался, хоть и попытался потом отшутиться, - отметила Светлана Филатова. - Гость отклонился, пожал плечом и обронил фразу: "Это нередкая история" - мол, все вокруг так делают, чего к нам-то прицепились? Следом он сказал: "Если ты сделала карьеру через постель, так лучше молчать об этом. А если не сделала, то тебе обидно". Это чистой воды манипуляция, чтобы запутать зрителя, ведь Валерию хочется выйти сухим из этой истории. По его словам получается, что женщины виноваты в любом случае: и жертвы домогательств, и те, кому не сделали непристойных предложений, ведь они обозлились на весь свет.

Затем, когда речь зашла о самой Ани Лорак, собеседник Собчак продемонстрировал несколько жестов, которые, по мнению профайлера, выдали его с потрохами. Эксперт по лжи заподозрила артиста в давлении на певицу, связав ее деловые проблемы с неудобными для братьев Меладзе разоблачениями. "Почему бы не спросить у самой Ани, зачем она так сказала?", - задался вопросом Валерий, и руки его потянулись к лицу.

- Я и до этого интервью была уверена, что проблемы с налоговой у Ани Лорак не просто так возникли после нашумевшего признания о домогательствах Константина Меладзе. Но доказательств у меня не было, - объяснила эксперт по лжи. - А теперь смотрите сами. Валерий поглаживает бороду, стягивая пальцы у подбородка. Этот жест говорит о таких мыслях: Ани Лорак не будет раскрывать свой рот и показывать аппетиты. Она будет молчать, ей сейчас не надо бередить эту рану. Меладзе знает, что неприятная тема не будет дальше развиваться, и следом подносит кулак ко рту - это яркая иллюстрация того, что у певицы закрыт рот, она будет молчать в кулачок.

Жест Валерия Меладзе сигнализирует: певице закрыли рот. Фото: стоп-кадр видео на YouTube-канале Светланы Филатовой.

Отметила профайлер и еще один любопытный момент. Рассказывая о том, почему у брата не сложился творческий тандем с Лорак, артист поглаживал мизинец. Для экспертов по языку тела это явный знак - речь идет о сексе. "С предыдущим продюсером Ани делала совсем другую музыку", - говорит Валерий Меладзе, а профайлер считывает скрытый смысл фразы: "Ани спала с предыдущим продюсером".

- Тут у меня паззл и сложился. Возможно, Константин обратил на певицу внимание именно потому, что она была не прочь отношений с продюсером, - поделилась Светлана Филатова.

Говоря о первом продюсере Лорак, гость потирает мизинец: мол, все знают, что у них был интим. Фото: стоп-кадр видео на YouTube-канале Светланы Филатовой.

Между тем, похожие мысли уже не раз высказывали поклонники Ани Лорак. Когда певица заявила, что ее слова о домогательствах неправильно поняли, и публично попросила не травить "великого композитора" Константина Меладзе, в соцсетях решили, что у сторон состоялся серьезный разговор, после которого артистке пришлось забрать свои слова назад.

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