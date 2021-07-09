Врач развеял сомнения: После прививки сексом заниматься можно

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В Саратовском минздраве привившимся от ковида посоветовали воздержаться от секса первые три дня после прививки. Рекомендацию мотивировали тем, что секс можно приравнять к чрезмерной физической нагрузке, а сразу после вакцинации перегружать себя не стоит. Вслед за этим врач и телеведущий Александр Мясников выступил с призывом не доходить до абсурда, мол, призывать людей не заниматься сексом три дня после прививки все равно, как запрещать им три дня ходить в душ. Где правда?

«Комсомолка» спросила у врача, вакцинолога, руководителя одного из московских медицинских центров Евгения Тимакова.

- Если человеку хочется заниматься сексом сразу после прививки – это самое лучшее доказательство, что прививка не снижает потенцию. Это очень отрадный факт. Сразу развеиваем и слухи о том, что вакцинация негативно влияет на фертильность. Но если посмотреть на физиологию, то секс – достаточно серьезная физическая нагрузка на организм. А человек с сердечно-сосудистым заболеванием еще и в жаркую погоду, еще и после прививки, когда может кратковременно повышаться температура тела, - поверьте, сам не захочет в таком состоянии заниматься сексом. Но если вы чувствуете себя хорошо, если вы здоровы и вам хочется, то такая нагрузка, в принципе, не помешает.

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Как часто нам придется прививаться, когда на самом деле нужны тесты на антитела и из-за чего в России так много ложноотрицательных ПЦР-тестов, рассказал известный врач и телеведущий в эфире радиостанции «Комсомольская правда (подробности)