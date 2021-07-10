Алексей Ягудин вспомнил, как перечил одиозной наставнице Тарасовой: "Мы не разговаривали несколько дней"

Ягудин за словом в карман никогда не лезет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прославленный фигурист Алексей Ягудин за словом в карман никогда не лезет. И когда вспоминает противостояние с Евгением Плющенко, и когда говорит про атеизм. В новом развернутом интервью «ДНК-шоу» канала «Пятница!» Ягудин превзошел себя и выдал еще один каскад откровений.

ПРО РАЗБОРКИ С ТАРАСОВОЙ

«Мы тренируемся в Калгари, через несколько дней мне улетать на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. И отказывает нога. Говорю: «Татьяна Анатольевна, нога вновь отказала». Она: «Значит так, что вы мне тут придумываете? Мы с тобой все проверяли. У тебя все в порядке. Прекратите придумывать причины. В случае проигрыша свалите все на бедро».

Я говорю: «Пошла *****». Она берет и бах – подзатыльник. Рука у нее была хорошей, на ней большой перстень. Я на нее в ответ порычал и ушел. Мы не разговаривали несколько дней. Но потом еще через два дня вылетаем в Солт-Лейк-Сити. Выступаем, выигрываем. Через полгода очередной приступ. Мы едем к доктору. Мне впервые делают МРТ. Врач такой: «Ребят, у вас практически разрушен сустав». Стиралась какая-то прокладочка, все терлось. Мне вытягивали колено, чтобы дать ему свободу»

Спортсмен рассказал про разборки с Тарасовой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ПРО ЖЕНЩИН

«Мне нравится задница, верх и так далее. Потом уже голова. Потому что всех мужиков разные части тела интересуют. Если (в женщине) мне вот это все нравилось, я пытался, естественно, добиться расположения этого человека. Но потом – то, что я точно знаю на 100% – в какой-то момент понимаю, что что-то некомфортно. Не могу себе объяснить, не могу найти причину. Чувствую: что-то не то»

ПРО ТАТЬЯНУ ТОТЬМЯНИНУ

«С Таней этого [некомфортного] ощущения не происходило. Да, мы миллиард раз ссорились, ругались, но этого ощущения – какого-то непонятного дискомфорта – никогда не возникало»

Фигуристу комфортно с Тотьмяниной Фото: Instagram.com

ПРО ЖЕЛЕЗНОЕ БЕДРО

«У меня титан на керамике (в 2007 году Ягудину провели уникальную операцию в США по замене расколовшегося от сверхнагрузок тазобедренного сустава на искусственный). Классно! Если вдруг что-то с делами не пойдет, нужны будут деньги, есть титановое бедро. Когда прохожу через металлоискатель, все звенит. И говорю: «Бедро!»