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Звезды10 июля 2021 2:29

Сергей Бурунов признался в семейном фиаско: «Те, от кого хотел детей, не захотели их от меня»

Популярный артист честно открыл душу коллеге Вячеславу Манучарову
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Долгое время талантливый Сергей Бурунов был известен как мастер пародий и закадровый голос

Долгое время талантливый Сергей Бурунов был известен как мастер пародий и закадровый голос

Фото: принтскрин видео.

Долгое время талантливый Сергей Бурунов был известен как мастер пародий и закадровый голос, озвучивший многих голливудских звезд. Но попадание в сериал «Полицейский с Рублевки» перезагрузило карьеру артиста — в него поверили и стали приглашать на крупные роли. Однако в интервью ютуб-блогу «Эмпатия Манучи» актер вспомнил то, что предшествовало долгожданному успеху: депрессию, страхи, разочарование в профессии.

ПРО БУЗОВУ ВО МХАТЕ

«Как я это оцениваю? Наверно, теперь все можно. С приходом эры инстаграма и Тик-Тока стало можно все. Нет ничего плохого в том, что молодые люди снимают вайны или как это называется? Их дома. Но они транслируют и то, что нет никакой ответственности. Можно делать что угодно. Захотел — вышел на сцену театра МХАТ. Учиться и рефлексировать не надо. Не учитывают только одного: что делается с людьми? Их духовно обкрадывают. Это приведет к духовной деградации».

ПРО РАЗОЧАРОВАНИЕ В ПРОФЕССИИ

«Разочарование было. О чем я тогда только не думал. Надо было что-то делать. Но что? Не знал и не понимал. Спасибо второй профессии — делал что-то в озвучании. Но был период, когда и этого не было. Рекламу озвучивал. Куролесил, конечно, немного [злоупотреблял алкоголем], потому что невозможно было с этим жить»

ПРО СТРАХИ

«Страхов много. Главный? Список неимоверный. Болезнь. Остаться никому не нужным. Остаться одному и ни с кем. Бедность. Потеря профессии»

ПРО ДЕТЕЙ

«Конечно, я думаю про детей. Мне 44. Понимаю, что пора. Но от тех, от кого хотел, не захотели от меня детей. Разлюбили. Все. За руку брал, в глаза глядел, к родителям подводил. Прошла любовь, завяли помидоры. Так что посвятил жизнь киноиндустрии. Для меня важен вопрос духовного единства. С кем можно помолчать»

ПРО СМЕРТЬ

«Меня всегда пугали мысли о смерти в связи с уходом мамы. А сейчас начинаешь задумываться: а ведь она не за горами. Боюсь? (задумывается). Хотелось бы, чтоб не мучаясь. И желательно во сне. Иначе не выдержу»

ПРО ДЕПРЕССИЮ

«Надо уметь находить баланс и отдыхать. Мне долгое время это не удавалось. Теперь расхлебываю, потому что наше дело, как сказала Алла Борисовна, это то, за что человек расплачивается здоровьем и личным счастьем. Чего у меня только не было: бессонница есть до сих пор. Иногда бывают полностью ночные проекты со сменами по ночам — потом два месяца надо приходить в себя. Как говорят психотерапевты, возьмите себе отпуск на год»

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