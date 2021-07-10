«Молодые работники закончились»: почему в России вымирает трудоспособное население и чем это грозит

Часть отраслей, где все еще активно используется тяжелый физический труд, ждут серьезные проблемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Демографическая яма, о которой так много говорили в последние годы, - вот она. Под прикрытием ковида мы в ней и оказались. Специалисты рынка труда по этому поводу уже бьют тревогу и говорят о «новой реальности».

- С начала 2021 года резко растет число вакансий, - рассказала журналистам руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. - Конкуренция за рабочее место во всех сферах снизилась примерно вдвое, и вообще она самая низкая за всю историю рынка.

Причина таких изменений невеселая. За десятилетие число молодых людей в возрасте 20-24 лет в России сократилось с 12 с лишним миллионов до семи. Минус 5 миллионов человек - это целый огромный город. Причем речь идет о людях в достаточно привлекательном для многих работодателей возрасте - когда человеку еще все интересно и есть силы. Те же проблемы и в возрастной группе от 25 до 29 лет - сокращение с 12 млн в 2010 году до 9,5 млн в 2020-м.

Этим рекрутеры и объясняют нынешнюю ситуацию на рынке труда: работодатели активничают, открывают вакансии, а число желающих найти новую работу сократилось.

- Мы достигли той самой точки, когда людей на всех стало не хватать, - говорит директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

На это наложилась и ситуация с ковидом.

- Миллионы заболевших, локдаун, первая-вторая-третья волны, удаленка — кризисная ситуация для каждого из нас. Никто из нас ни с чем таким не сталкивался, - утверждает эксперт. - Наверно, каждую семью в той или иной степени ковид коснулся. У многих возникло желание, а у кого-то необходимость больше внимания уделять семье и близким. Все это не способствует новым амбициозным карьерным планам и смене работы.

А еще уменьшилось число мигрантов. Если раньше на многие вакансии в отраслях, где нужны «молодые, сильные и здоровые» - стройки, дорожные работы - брали именно приезжих, то сейчас с этим возникли серьезные проблемы.

Судя по данным Росстата, дальше будет только хуже, и даже без всякого коронавируса. Потому что поколения, которым сейчас от 15 до 19 и от 10 до 14 лет - вообще малочисленные. Первых сейчас чуть больше 7 млн, а вторых - около 8 млн. А до тех времен, когда подрастет более многочисленное поколение тех, кому нынче от 5 до 9, еще дожить надо. Да и как многочисленное — их около 9 миллионов, а надо хотя бы 10-12.

Чем все это грозит рынку труда? Часть отраслей - тем, где все еще активно используется тяжелый физический труд — ждут серьезные проблемы. Грузить мешки или класть асфальт - объективно не очень подходящая работа для предпенсионеров. Придется либо усиленно механизировать-автоматизировать все, что возможно, либо звать побольше молодых таджиков.

Но перемены назревают и в других отраслях. Сейчас, как признают рекрутеры, возрастная дискриминация у нас хотя официально и не признается, но реально вполне себе существует. Бизнес хочет тех, кому «до 40», а хорошим, но «возрастным» кандидатам зачастую отказывают.

- Эти убеждения придется пересмотреть, - констатирует Наталья Данина. - Молодежь закончилась, ее больше на всех не будет хватать. И с этим нам теперь жить довольно долго.

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