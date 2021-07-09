Число вакансий выросло почти вдвое: за кем охотятся работодатели летом-2021

Есть области, где поиск людей вообще превратился для работодателя в квест. Это, в частности, специалисты, занимающиеся установкой, ремонтом, обслуживанием всевозможного оборудования Фото: Евгения ГУСЕВА

Ожидания, что пандемия усложнит поиск работы, категорически не оправдались. Напротив, сейчас скорее сложности испытывают работодатели. С начала 2021 года количество вакансий все растет и растет.

- В прошлом году на фоне ковидных событий конкуренция за рабочие места скакнула вверх, но за последние полгода она резко упала, - рассказала журналистам руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. - Показатель конкуренции сейчас, наверно, наименьший за всю историю рынка, меньше 4 человек на одну позицию. Я таких цифр вообще не помню.

По сравнению с июнем прошлого года, по данным HeadHunter, общее число вакансий выросло на 77%.

С наибольшей вероятностью сражаться с кем-то еще за подходящее рабочее место придется в Москве и Московской области, на Северном Кавказе и в Санкт-Петербурге с областью. Но, как отмечают эксперты, в прошлом году конкуренция почти везде была примерно в два раза выше.

В сравнении с маем, сильнее всего вырос спрос на домашний (+12,1% за месяц) и административный (+11,9%) персонал. Больше всего же сократилось за месяц число вакансий в таких сферах, как госслужба, медицина, топ-менеджмент, туризм и гостиничный бизнес, спорт, салоны красоты. Тут, правда, есть детали. За год число вакансий в том же туризме выросло на 331%. Некоторое же их сокращение именно в начале лета эксперты объясняют введенными в ряде регионов антиковидными ограничениями. Сфера медицины — тоже в числе лидеров по росту вакансий в годовом измерении (тут даже и объяснений не требуется), конкуренция за рабочее место там — в целом по стране одна из самых низких.

Есть области, где поиск людей с подходящим образованием и навыками вообще превратился для работодателя в квест. Это, в частности, рабочий персонал, специалисты, занимающиеся установкой, ремонтом, обслуживанием и т. п.всевозможного оборудования. Причины называются самые разные — от сокращения числа мигрантов до уровня зарплат, который не устраивает тех, кто мог бы стать соискателями. И самая нехорошая причина — чисто демографическая, уменьшилось число россиян в любимом работодателями возрасте «до 40».

Самые дефицитные профессии -2021

(в скобках — число претендентов на одно рабочее место*)

1.Консультирование (0,6)

2.Инсталляция и сервис** (0,7)

3.Рабочий персонал (1)

4.Страхование (1,3)

5.Автомобильный бизнес (1,3)

6.Медицина, фармацевтика (1,4)

7.Домашний персонал (1,6)

*цифра меньше 2 означает, что у работодателя вообще нет выбора, а меньше 1 — что за потенциальными работниками надо еще и побегать

**установка и обслуживание оборудования

Сферы с самой высокой конкуренцией среди работников

1.Высший менеджмент (8,3)

2.Искусство, развлечения, масс-медиа (6,6)

3.Юристы (5,8)

4.Начало карьеры, работа для студентов (5,4)

5.Наука, образование (4,5)

6.Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (4,4)

7.Добыча сырья (4,3)

(Данные hh.ru)

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