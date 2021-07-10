Состояние неизлечимо больной Татьяны Лазаревой ухудшилось

Последние несколько лет Татьяна Лазарева почти не появляется на экранах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Татьяна Лазарева восемь лет борется с неизлечимым недугом. Звезда страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с рецидивами. Ее диагноз страшен еще и тем, что сказывается на настроении - может стать причиной постоянно возникающей тоски, так как гормон радости образуется именно в кишечнике.

Татьяна Лазарева в последние годы сильно похудела. Последние несколько лет звезда почти не появляется на экранах. Раньше Лазарева считалась чуть ли не главной комедийной актрисой страны и была задействована как в сериалах, так и на телевидении - в качестве ведущей. Сейчас артистка ведет более закрытый образ жизни.

Как выяснилось, пересмотреть свою жизнь ее заставил страшный диагноз, который поставили врачи. Боли в кишечнике после каждого приема пищи изматывали знаменитость так, что у нее буквально опускались руки.

"В 2013 году я в первый раз пришла к врачу со своей проблемой. Он начал подробно меня расспрашивать про самочувствие с самого раннего возраста, про питание и образ жизни. Как я потом поняла, сказалось длительное влияние негативных факторов", - поделилась Татьяна.

Тогда она прошла курс лечения и в какой-то момент недуг отступил. Лазарева решила, что все самое страшное позади. Но как же она ошибалась. Состояние 54-летней артистки ухудшилось. Она призналась, что принимает поддерживающую терапию. "Моя ремиссия длилась год, в какой-то момент все обострилось", - рассказала она в своем шоу на YouTube-канале Lazarevatut.

Отметим, в 2018 году Татьяна не постеснялась дать откровенное интервью, где впервые рассказала о проблемах. "Я тогда была истощена морально, довела сама себя", - признавалась тогда Лазарева.