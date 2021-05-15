Неизлечимо больная Татьяна Лазарева откровенно заговорила об измене

Татьяна Лазарева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Лазарева последние несколько лет живет с младшей дочкой Тоней в Испании, тогда как муж телеведущей Михаил Шац остался в Москве. В окружении актеров давно поговаривают о разрыве знаменитостей. Впрочем, артисты слухи не комментируют. А на днях артистка неожиданно завела разговор об измене.

"Измена. Неверность. Предательство. Обман. Кто с этим не сталкивался в жизни? Нет таких. Нам изменяют, нас предают и обманывают. Или это делаем мы. А еще бывает, что с нами изменяют, и мы вроде не при делах, но все равно становимся соучастником неверности и лжи", - начала свой монолог в блоге 54-летняя Татьяна Лазарева.

Актриса задается вопросом: "Почему ложь и обман сопровождают нас в течение всей нашей жизни, танцуя рядом свой инфернальный танец с заламыванием рук и сатанинским наслаждением?". По ее словам, "любой раскрытый обман заканчивается болью и травмой, которую нужно потом долго лечить".

Стоит отметить, что Михаил Шац и его супруга Татьяна Лазарева довольно давно проживают вдалеке друг от друга. Она с младшей дочерью Антониной в Испании, он - в Москве. О муже актриса говорила: "Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности".

В 2018 году Татьяна не постеснялась дать откровенное интервью, где рассказала о проблемах. "Я тогда была истощена морально, довела сама себя", - призналась тогда Лазарева. Спустя время она смогла восстановиться и теперь уделяет больше внимания своему эмоциональному состоянию.

Последние несколько лет звезда почти не появляется на экранах. Раньше Лазарева считалась чуть ли не главной комедийной актрисой страны и была задействована как в сериалах, так и на телевидении - в качестве ведущей. Сейчас артистка ведет более закрытый образ жизни. Более восьми лет она борется с неизлечимым недугом. Звезда страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. Ее диагноз страшен еще и тем, что сказывается на настроении человека, может стать причиной постоянно возникающей тоски, так как гормон радости образуется именно в кишечнике.