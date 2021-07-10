Три медика пострадали при столкновении скорой помощи и внедорожника в Москве

Внедорожник врезался в машину скорой помощи. Фото: Дептранс.

В Москве днем 10 июля произошла авария на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы. Внедорожник врезался в машину скорой помощи.

- На перекрестке Щелковского шоссе и 3-ей Парковой улицы произошло столкновение четырех машин. Движение перекрыто по дублеру Щелковского шоссе, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

На месте уже работают сотрудники ГИБДД и медики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

- В 15.10 поступило сообщение об аварии, произошло столкновение машины скорой помощи и внедорожника на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы. По предварительной информации машина скорой помощи перевернулась. В ней было три человека, все они пострадали, - сказали в ГУ МВД по Москве.

У медиков травмы и ушибы. За ними приехала другая бригада врачей. Коллег доставили в больницу на осмотр. Предварительно, пострадавшие находятся не в тяжелом состоянии.

- На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, - уточнили в полиции.

Ранее в столице произошло еще две аварии с участием пяти автомобилей на улице Сущевский Вал.

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