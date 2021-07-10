Необычайная жара установилась в резиденции Санта-Клауса

Грета Тунюерг в своем Твиттере написала, что июнь 2021 в шведской столице был самым знойным в истории Фото: REUTERS

Летнюю жару на севере Европы бедствием пока не считают. Скорее, наоборот: она кажется долгожданным чудом, порой — кратким мигом, который наступает после длинных и темных зимних месяцев. Поэтому и относятся к ней более терпимо, чем в других частях европейского континента.

Но в этом году летняя температура бьёт исторические рекорды. В жанре «старожилов, которые не припомнят» уже выступила слегка подзабытая экоактивистка Грета Тунберг, вынужденная проводить лето в родном Стокгольме. В своем Твиттере она написала, что июнь 2021 в шведской столице был самым знойным в истории. На втором месте — июнь 2020-го. На третьем — июнь 2019-го. «Совпадение? Не думаю!» — подытожила юная шведка.

Лето на севере короткое, поэтому периоды жары (в финском понимании это температура выше 25 градусов) почти всегда совпадают с периодом массовых отпусков. После дня летнего солнцестояния города пустеют, пять с лишним миллионов финнов на месяц-полтора удаляются в полмиллиона «мёкки» — частные летние домики на берегу озера или моря. Там - белые ночи, рыбалка, лодка и сауна. И, главное, «мозг убран в гардероб» — так финны называют полное отключение от всего, что связано с работой.

В Лапландии, резиденции Санта Клауса - 27 градусов выше нуля. Фото: REUTERS

Финны не очень любят отдыхать за границей. Зачем толпиться на чужом побережье, если можно уединиться на своем? Тем более, что можно по пути к морю заехать в Лапландию, где расположена деревня Санта Клауса. Она открыта круглогодично, и это тоже своего рода приключение — посетить рождественскую сказку в 30-градусное пекло, когда вместо снежинок— комары да мошка.

По предварительным прогнозам, наступивший июль тоже обещает не подвести Грету Тунберг. Правда в её словах есть — северянам придется привыкать к летнему зною. По прогнозам климатологов, с глобальным потеплением наибольшие климатические изменения произойдут именно в приполярных регионах. Предприимчивые норвежцы, например, уже изучают перспективы скандинавского виноделия. Но это — в будущем. А пока здесь опасаются повторения лета 2018 года, когда засуха заставила местных фермеров забивать скот — его было нечем кормить.

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