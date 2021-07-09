Москву захватил «свирепый скандинавский викинг»: новая волна жары простоит в столице дольше июньской

Жара будет стоять 10 — 12 дней Фото: Михаил ФРОЛОВ

Июньская жара пришла в Москву из Северной Африки. Сначала мучала европейцев, а затем атаковала нас. Столица отдохнула полторы недели от зноя и вот опять критические +30 градусов и выше. Что происходит с погодой, kp.ru объяснил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Откуда пришла жара

— Рекорды максимальной температуры последних дней установлены в Лапландии,на Кольском полуострове, Санкт-Петербурге. За полярным кругом фиксировали выше +30 градусов. Антициклон северо-западного происхождения — со стороны Скандинавии. Такой «свирепый викинг», — объясняет эксперт.

Почему она простоит дольше

— Центр антициклона завис над Москвой. Его размеры 2000 на 2000 километров — охватывает практически всю Европейскую территорию России. Он будет регенерировать, восстанавливаться за счет свеженьких «антициклончиков». Это может приводить к кратковременным понижениям температуры, но очень небольшим до +29 градусов.

Будет ли жарче, чем в июне и в 2010-м

— Эта волна тепла не будет жарче ни июньской жары, ни лета 2010 года. Предыдущая волна тепла длилась девять дней и в Москве был установлен абсолютный рекорд июня +34,8 градусов Цельсия. Сейчас же будет +31...+33, но для новых температурных рекордов этого вряд ли хватит.

Какая будет погода

— Жара будет стоять 10 — 12 дней. Это отсутствие дождей, значит растет пожарная опасность. Властвует инерционный прогноз: все что сегодня, то и завтра. Сложно переносить жару и из-за того, что вновь не будет ветра. Даже в ночные часы.

Метеостанция «Балчуг» в центре Москвы дает на 3-4 градуса теплее, чем по окраинам и на ВДНХ. «Каменный мешок» города играет свою роль. Поэтому в ночные часы в центре столицы может быть до +25 градусов. Спасаться от жары лучше за городом.

Когда антициклон уйдет

Пока предварительный прогноз 17 — 18 июля. Стопроцентных прогнозов дальше этого срока специалисты пока не дают. Вдруг принесет антициклон еще с какой-нибудь стороны? Или наоборот циклон с его вихрями и дождями.

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