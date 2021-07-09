Водохранилища пересыхают, ястребы замертво падают на землю: Как мир изнывает от аномальной жары

На прошлой неделе в Канаде был побит рекорд 84-летней давности. В городе Литтон воздух прогрелся до отметки +46,6 С Фото: REUTERS

Жара в этом году бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Изнывая от зноя, россияне с содроганием стали вспоминать лето 2010-го, когда из-за рекордных температур вокруг Москвы горели торфяники. Однако, аномально высокие температуры пришли не только в европейскую часть России, но и распространились по всему северному полушарию.

США

Журналисты уже окрестили исторической жару, захватившую Соединенные Штаты. Горячие потоки воздуха распространились от Калифорнии до границы с Канадой. В южных штатах - Аризоне, Калифорнии, Неваде и Нью-Мексико - ко всему добавилась страшная засуха. Из-за аномально высоких температур трескается и лопается бетон на автотрассах. Также возникли проблемы с подачей воды в дома. Жара привела к тому, что объем второго по величине водохранилища в Калифорнии упал до исторического минимума - 35%. Это коснулось и крупнейшего водохранилища в стране Мид, располагающегося на границе Невады и Калифорнии. Власти Сан-Франциско обратились к местным жителям с просьбой экономить воду. Есть риск возникновения лесных пожаров.

В стране зафиксированы новые тепловые рекорды. В Сиэтле и Портленде воздух прогревался до +40 С. В Орегоне власти открыли бассейны для всех желающих и специальные зоны прохлады, куда местные жители могли прийти отдохнуть и даже поспать. Помимо этого, из-за зноя были отменены отборочные предолимпийские соревнования по легкой атлетике. Были временно закрыты центры вакцинации.

Помимо людей, от жары страдают и дикие звери, и птицы. Ястребы падают на землю с тепловыми ударами.

Журналисты уже окрестили исторической жару, захватившую Соединенные Штаты Фото: REUTERS

КАНАДА

Жара, охватившая США, распространилась и на Канаду. На прошлой неделе в стране был побит рекорд 84-летней давности. В городе Литтон (Британская Колумбия) воздух прогрелся до отметки +46,6 С. Рекорды были зафиксированы еще в 40 канадских городах.

Из-за таких невиданных температур в стране резко возросло потребление энергии. Чтобы помочь гражданам, местные власти организовали специальные зоны охлаждения, где постоянно работают вентиляторы и кондиционеры. Ряд баров и ресторанов, не справляющихся с жарой, приняли решение временно приостановить работу.

Метеорологи назвали установившуюся жару - «тепловым куполом», в этот момент антициклон с высоким давлением находится на одном месте и действует на территорию, над которым располагается, как крышка над кипящей кастрюлей.

ИТАЛИЯ

В начале июля Италия оказалась во власти мощного антициклона, пришедшего из Северной Африки. В южных регионах температура доходила до отметки +45 С, а в остальной части страны этот показатель держался на уровне +40 С.

Самыми знойными оказались Сицилия, Калабрия и Апулия. Там ситуация усугублялась из-за высокой влажности и большой концентрации пыли в воздухе.

В течение двух недель погода, в частности, на севере Италии стала постепенно меняться. В районе Альп прошли грозы, которые принесли долгожданное снижение температуры. Накануне в Ломбардии жара сменилась сильнейшими ливнями и градом. Оказались подтоплены десятки зданий, из-за подтопления и поваленных деревьев проезд по некоторых участкам автотрасс был затруднен. Власти опасаются выхода рек из берегов.

В районе Альп прошли грозы, которые принесли долгожданное снижение температуры. Накануне в Ломбардии жара сменилась сильнейшими ливнями и градом Фото: Twitter.com

НИДЕРЛАНДЫ

Почти весь июнь Голландия изнывала от жары. Но счастье оказалось недолгим. На смену зною пришли ливни и ураганы. Власти заранее предупредили граждан о приближении непогоды, посоветовав не кидать свои дома и не прятаться под деревьями дабы избежать травм.

Мощные ливни со шквалистым ветром дополнились градом. От непогоды пострадал несколько небольших городов. В соцсетях местные жители выкладывали снимки с упавшими деревьями и разбросанной по участку летней мебелью.

ВЕНГРИЯ

В самый разгар Чемпионата Европа по футболу Венгрию накрыла аномальная жара. Несмотря на палящее солнце и +32 С на термометре матч между сборными Венгрии и Франции решили все-таки проводить. Но далеко не все игроки смогли справиться с жарой. Капитан сборной Венгрии Адам Салаи в разгар игры упал на газон. Виной оказался тепловой удар.

СКАНДИНАВИЯ

Все скандинавские страны, которые обычно не могут похвастаться жарким климатом, сейчас изнывают от зноя. Новые температурные рекорды фиксируют в Норвегии, Швеции и Финляндии. В финском заповеднике Кево метеорологи зафиксировали подъем температуры до +33,5 С. Подобная жара была в стране лишь в 1914 году. А в Норвегии, в северной коммуне Салтдал, воздух прогрелся аж до +34 С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москву захватил «свирепый скандинавский викинг»: новая волна жары простоит в столице дольше июньской

Но новых температурных рекордов ждать вряд ли стоит (подробности)