Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс продают свою нью-йоркскую квартиру

Этим пентхаусом Дуглас владел с 1984 года Фото: EAST NEWS

Звездная актерская пара Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс решили расстаться со своей нью-йоркской квартирой. Известно, что этим пентхаусом Дуглас владел с 1984 года.

Квартира занимает практически весь этаж старинного жилого дома под названием Kenilworth, почти все ее окна выходят на Центральный парк.

Здание было построено в 1908 году. Оно располагается на т.н. «золотой миле» - одной из нескольких нью-йоркских улиц, примыкающих к Центральному парку. Именно здесь у знаменитостей и богачей считается престижным обладать собственным жильем.

Первоначально в квартире было 15 комнат, после ремонта и перепланировки их число сократилось до девяти. В ней есть – камин, несколько санузлов, в которых имеется ванна или душ, а также огромная кухня, совмещенная со столовой. Также есть просторная гостиная, библиотека и несколько гардеробных комнат.

Продав квартиру, Майкл Дуглас и его жена не потеряют связи с Городом Большого Яблока: известно, что в пригороде мегаполиса, Вестчестере у них есть поместье, приобретенное 3 года назад за 4,5 миллиона долларов.

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