2019-07-23T15:16:59+03:00
Звезды

Майкл Дуглас тонул в рискованном декольте Кэтрин Зеты-Джонс

49-летняя актриса показала фигуру во всей красе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кэтрин и Майкл в этом ноябре отметят 19 лет бракаКэтрин и Майкл в этом ноябре отметят 19 лет бракаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас побывали на вечеринке по случаю юбилея друга семьи. Для выхода в свет супруга звезды "Траффика" выбрала черное платье в пол с рискованным декольте.

49-летняя Кэтрин Зета-Джонс и 74-летний Майкл Дуглас посетили светскую вечеринку, посвященную тематике "Великого Гэтсби" по случаю дня рождения канадского миллиардера Лоренса Стролла. Вечеринка состоялась на масштабной вилле Лизис на Капри.

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Michael Douglas con la moglie Catherine Zeta Jones a Capri per il party di Lawrence Stroll
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В соответствии с дресс-кодом той эпохи британская актриса предстала в гламурном вечернем платье с глубоким декольте, доходящем до талии. Смелый вырез Кэтрин Зета-Джонс открыл взглядам гостей гораздо больше, чем обычно позволяет себе демонстрировать звезда. Артистка дополнила образ массивным ожерельем. Завершили лук черные босоножки на устойчивом каблуке и белая сумочка из бисера.

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Captivating Capri Happy Birthday to our dear friend Lawrence
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Майкл Дуглас выглядел настоящим модником в белоснежном костюме-двойке. На нем были белые лакированные туфли. В таком виде он гордо шествовал рядом с Кэтрин. Очевидцы утверждают, что актер то и дело бросал на жену пылкие взгляды и буквально утопал в смелом вырезе ее роскошного наряда.

Кэтрин и Майкл в этом ноябре отметят 19 лет брака. Они встретились в 1998 году - их представил друг другу общий приятель Денни Де Вито. В первый же вечер Майкл объявил Кэтрин, что он хочет стать отцом ее детей. Вспоминая тот день, актриса не раз признавалась, что была шокирована такой прытью голливудской звезды. Как бы то ни было, спустя два года влюбленные сыграли свадьбу. Сейчас у пары подрастают 17-летняя дочь Кэрис и 18-летний сын Дилан. Несмотря на большую разницу в возрасте, актеров называют эталоном семейного счастья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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