В Шереметьеве пассажир открыл люк аварийного выхода самолета Москва–Анталья: Что было бы, если бы он сделал это в полете

Из-за произошедшего рейс пришлось задержать еще на несколько часов. Фото: стоп-кадр видео

В соцсетях обсуждают инцидент, который произошел нынешним утром в аэропорту Шереметьеве. Как ранее сообщал сайт kp.ru, борт компании «Россия», который должен был доставить российских туристов в Анталью, не смог вылететь вовремя из-за технических неполадок. На этот момент все пассажиры уже находились в закрытом салоне. По словам туристов, на борту не работал кондиционер и внутри стало очень душно и жарко. Один из пассажиров подошел к аварийному люку, дернул ручку и открыл его наружу. Сработал надувной трап. Из-за этого рейс пришлось задержать еще на несколько часов.

Многие пользователи Сети переживают: а что если бы этот чудак додумался открыть люк в полете?! Неужели этот аварийный выход настолько легко открывается, что его можно вот так запросто открыть?!

- На самом деле, тут переживать абсолютно не стоит, - рассказал в беседе с KP.ru заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. - В полете самолет из-за давления «надувается». В полете этот люк просто невозможно открыть наружу, хоть как ты дергай. Но если вдруг какая-то аварийная ситуация происходит и борт вынужден садится, экипаж включает специальную систему, есть такой тумблер, и снижает давление внутри салона.

- А если на земле случайно выброшен аварийный трап, чтобы его заменить потребуется много времени?

- Нет. Там все просто. Этот трап снимается, другой закатывается.

- Вам приходилось сталкиваться с подобными вещами, чтобы на стойке пассажир вот так открыл люк?

- Люки не открывали, но вообще пассажиры разные бывают, в том числе и неадекватные. Что поделать, рабочие моменты. Что касается этого человека из Шереметьево, думаю, авиакомпания и аэропорт ему теперь выкатит иски, чтобы он компенсировал финансовые потери от простоя самолета. Надо думать о последствиях, прежде чем такие вещи делать.

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