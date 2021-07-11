«Было очень жарко. Кондиционер не работал»: В Шереметьеве пассажир открыл изнутри аварийный люк самолета

По словам туристов, в салоне не работал кондиционер Фото: Елена СТЕПАНОВА

Очередная группа российских туристов, которая утром 11 июля 2021 должна была отправиться в Анталью, в итоге доберется до турецких берегов с приключениями… Причем, началось все еще в аэропорту вылета - Шереметьево.

Борт авиакомпании «Россия» не смог вылететь по расписанию из-за возникших технических проблем. На этот момент все пассажиры уже прошли паспортный контроль и находились внутри самолета. По словам туристов, в салоне не работал кондиционер. Через какое-то время стало так душно и жарко, что пассажиры повскакивали со своих мест, обмахиваясь газетками. У одного из мужчин, сидевшего рядом с аварийным выходом, сдали нервы. Он подошел к люку и начал открывать дверь наружу…

- С электрооборудованием Шереметьево были проблемы, - рассказал один из очевидцев, пассажир «турецкого» рейса, записавший видео для соцсетей. - Не работал кондиционер. Один из пассажиров дернул аварийный выход. Открылся надувной трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет примерно два с половиной часа.

Пресс-служба самого аэропорта Шереметьево этот инцидент пока не комментирует.

KP.ru следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шереметьеве пассажир открыл люк аварийного выхода самолета Москва–Анталья: Что было бы, если бы он сделал это в полете

На вопросы KP.ru ответил заслуженный пилот России Юрий Сытник (подробнее)