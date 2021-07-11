Неизвестный Патрушев: Джентльмен, генерал, друг Путина

Немногим известно, что Николай Патрушев - Герой России, генерал армии и лауреат двух Госпремий Фото: EAST NEWS

Этот человек с твердым и негромким голосом не любит светиться в прессе. Возможно, причина не только в скромности, но и в характере службы, которую он несет уже более 50 лет. Чекисты не любят «светиться». Многие знают, что Николай Патрушев занимает один из высших постов в нашей государственной иерархии, но немногим ведомо, что он - Герой России, генерал армии и лауреат двух Госпремий.

А какие еще факты о жизни, службе, характере и привычках юбиляра остаются малоизвестными?

КОРНИ

Родился Николай Патрушев 11 июля 1951 года в Ленинграде. Отец - из крестьян.

Участник Великой Отечественной войны, парторг и зам. командира эсминца «Деятельный». Мать, Антонина Николаевна, по образованию химик; была медсестрой в советско-финскую войну и в Ленинградскую блокаду.

ШКОЛА

Патрушев окончил одну из старейших в России ленинградскую школу № 211. В те годы она была с углубленным изучением математики. С благодарностью родной школе накануне ее 160-летия Патрушев помог оборудовать классы современной цифровой техникой. Кстати, учился Патрушев в одном классе с будущим председателем Высшего совета «Единой России» Борисом Грызловым.

ALMA MATER

В 1974 году Патрушев окончил легендарную Корабелку (питерский морской технический университет), а затем в том же вузе работал инженером конструкторского бюро. К своей Alma Mater Патрушев до сих пор "привязан душой". Ежегодно на базе вуза проводит совещания по кораблестроению, подготовке морских инженеров и военспецов для флота.

Николай Патрушев в органах государственной безопасности с 1974 года. Фото: fsb.ru

По инициативе Патрушева многие судостроительные заводы - в Петрозаводске, Якутии, Татарстане, Крыму и Приморье - получили второе дыхание. А в Корабелке появилась лаборатория цифрового и физического материаловедения, открыт бассейн.

ИЗ КОРАБЕЛОВ - В КОНТРРАЗВЕДЧИКИ

Молодого инженера-конструктора еще в вузе присмотрели "вербовщики" из Комитета Госбезопасности.

Так он стал слушателем высших курсов КГБ при Совмине СССР в Минске. А в Ленинград вернулся уже сотрудником областного управления КГБ. Там последовательно "вытаптывал" каждую ступеньку карьерной лестницы: младший оперуполномоченный, оперуполномоченный, начальник горотделения, зам. начальника райотдела, начальник службы по борьбе с контрабандой и коррупцией...

Слева направо: Николай Патрушев, Владимир Путин и Сергей Шойгу во время саммита лидеров стран-членов ОДКБ, 2012 год Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ленинградском управлении КГБ во второй половине 1970-х работал и будущий президент России Путин. Там и завязалась их дружба с Патрушевым, которая продолжается о сих пор.

С 1992-го Патрушев работал министром безопасности в Карелии. А с 1994-го его переводят в Москву, начальником Управления собственной безопасности ФСБ России.

ГЛАВНЫЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Став в 1999-м директором ФСБ, Патрушев сумел превратить ее в мощную, эффективную спецслужбу - одну из лучших в мире. Под его руководством были проведены десятки блестящих операций против террористов и шпионов. А в 2008 году он был назначен секретарем Совбеза России, который стал настоящим стратегическим штабом государства.

Кстати, многие уже заметили, что накануне самых важных российско-американских саммитов (как, например, встреча Путина и Байдена в Женеве) неизменно происходят консультации главы Совбеза РФ с советниками по нацбезопасности президента США. Без такой предварительной работы невозможно согласовать договоренности, к которым затем приходят президенты ядерных держав.

СТИЛЬ РАБОТЫ

У Николая Патрушева всегда есть собственное мнение, которое он еженедельно искренне высказывает на совещаниях Совбеза и ежедневно - в письменных и устных докладах президенту.

Сам любит выслушивать мнения профессионалов и предлагать уже взвешенные со всех сторон, коллегиальные решения (для этого даже создал при Совбезе научный совет).

Не признает авторитарных методов управления.

Николай Патрушев на борту боевого вертолета «Ночной охотник» (Ми28Н). Фото: Виктор ПОГОНЦЕВ/Интерпресс/ТАСС

Но у Патрушева, как говорят его подчиненные, загораются глаза, когда к нему приходят в кабинет с инициативами. После незначительной (или значительной!) корректировки дает этим идеям «зеленый свет».

ПРИВЫЧКИ И ХОББИ

Патрушев старается скрупулезно подбирать синонимы, фразеологизмы и меткие выражения. Понимая, что его высказывания не только цитируют журналисты, но и анализируют спецслужбы и политики за рубежом.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

Уже много лет он ежедневно практикуется в разговорном английском Однажды в Сингапуре министр-координатор по вопросам нацбезопасности после посещения центра Интерпола предложил Николаю Платоновичу сесть с ним в автомобиль. Так получилось, что переводчик остался на улице. Растерялись все, кроме Патрушева. Он запросто начал непринужденную беседу с "попутчиком".

ФАНАТ ВОЛЕЙБОЛА

Волейбол - это, пожалуй, любимое хобби Патрушева. Четыре раза в неделю генерал сам выходит на площадку. К тому же руководит наблюдательным советом Всероссийской федерации волейбола. Создал волейбольные центры в Анапе, Москве, Грозном, Новом Уренгое, Новосибирске, Ярославле и других городах.

Четыре раза в неделю генерал сам выходит на площадку. Фото: Зубайр Байраков/ТАСС

В родном Петербурге Патрушев учредил ежегодный турнир по волейболу среди молодежи и ветеранов, посвященный годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

УСТАЛОСТЬ СНИМАЕТ КИЛОМЕТРОМ В БАССЕЙНЕ

Вечера и выходные любит проводить с детьми и внуками. Обожает рыбалку, охоту и музеи.

А усталость снимает, проплыв километр в бассейне вольным стилем. Из музыки предпочитает авторские песни.

СМЕНИВШИЙ ВВП

В 1998 году Патрушев стал начальником Главного контрольного управления Администрации президента, сменив на этой должности Владимира Путина.

А когда Ельцин поручил директору ФСБ Путину возглавить правительство, тот договорился с президентом, что оставит вместо себя на Лубянке Патрушева.

ДРУЖБА С ПРЕЗИДЕНТОМ

С Путиным у Патрушева не только служебные отношения. Вне работы они встречаются, как правило, чтобы отметить в неформальной обстановке дни рождения постоянных членов Совбеза.

Но на встречах в Кремле, прежде всего, обсуждаются рабочие вопросы, так как в приемной у президента всегда очередь.

ЗА ЧТО ПЛУЧИЛ ГЕРОЯ И ГОСПРЕМИИ

Звезду Героя России Патрушев получил за руководство контртеррористической операцией в Чечне. А Госпремии - за конкретные достижения в научно-технической области и в военной науке.

Июль 2005 года. Президент Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Иванова (слева) и главы ФСБ Николая в Дагестане Фото: EAST NEWS

ДОСЛОВНО

Нато не выполнило ничего

- Советские войска присутствовали в Афганистане менее десяти лет, а НАТО в этой стране уже в 2 раза дольше. Но за эти годы оно не выполнило там ни одной задачи из предусмотренных мандатами Совбеза ООН, в том числе основную - ликвидацию террористических структур. Численность талибов примерно 60 тысяч человек, до 4 тысяч выросло количество боевиков ИГИЛ*, официальные власти не контролируют свыше 60% страны, а производство наркотиков выросло в 43 раза.

(Из интервью «Комсомольской правде» 15 февраля 2019 г.)

Не демонизируйте спецслужбистов во власти

- Не надо «демонизировать» бывших сотрудников госбезопасности, которые пришли во власть.

Появление в Кремле и в регионах людей, прошедших школу в структурах безопасности, - жизненная необходимость влить „свежую кровь“ в управленческий корпус России, задействовать потенциал ответственных и организованных людей, сохранивших, несмотря ни на что, «дух государственного служения». Это не безвольные идеалисты, а жесткие прагматики, понимающие логику развития международных и внутриполитических событий, вызревающих противоречий и угроз. При этом они хорошо понимают невозможность возврата к старому, необходимость развития страны на основе разумного соединения либеральных и традиционных ценностей.

(Из интервью «Комсомольской правде» 20 декабря 2000 г.)

Иван Грозный и сегодняшнее русофобство

- Нашу страну пытались очернить ещё многие столетия назад. Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют Ужасным. «Чёрная легенда» о нём как о тиране начала входить в оборот ещё при жизни царя с подачи западных хронистов, желавших отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах. Религиозная резня, инквизиция, охота на ведьм, чудовищное колониальное порабощение народов - деяния, о которых сейчас на Западе предпочитают не вспоминать.

Здесь можно усмотреть явную аналогию с нынешними временами, когда в США и Евросоюзе всеми средствами подавляют инакомыслие и ограничивают в гражданских правах тех, кто не готов поддерживать западные ценности, но при этом главной угрозой свободам изображают нашу страну. Русофобские практики остаются одними и теми же что сегодня, что сотни лет назад.

(Из интервью «АиФ» 30 апреля 2021 г.)