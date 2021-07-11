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В мире11 июля 2021 2:43

Владимир Путин поздравил секретаря Совбеза Николая Патрушева с юбилеем

Патрушеву в этом году исполнилось 70 лет
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Владимир Путин поздравил секретаря Совбеза Николая Патрушева с юбилеем

Владимир Путин поздравил секретаря Совбеза Николая Патрушева с юбилеем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с юбилеем. В этом году он празднует 70-летие.

Российский лидер в своем поздравлении отметил высокие деловые качества и организаторский талант Патрушева.

- Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути Вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач, - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля.