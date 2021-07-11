Владимир Путин поздравил секретаря Совбеза Николая Патрушева с юбилеем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с юбилеем. В этом году он празднует 70-летие.

Российский лидер в своем поздравлении отметил высокие деловые качества и организаторский талант Патрушева.

- Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути Вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач, - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля.