Девятилетнего мальчика в Киргизии две недели били за то, что он русский и православный

В этой истории уже нашли крайнего, который будет отвечать за все – тренер по дзюдо Фото: EAST NEWS

Русские и русскоязычные, оставшиеся в Средней Азии после развала СССР, редко жалуются на свою жизнь и межнациональные отношения. Сами мне рассказывали - почему. Во-первых, любые нынешние трения и конфликты на фоне резни и гонений начала 90-х выглядят сущей мелочью. Во-вторых, объективно, поводов для жалоб не так много, все как-то уживаются. Но эта история, случившаяся в летнем спортивном лагере дзюдоистов, вышла, мягко говоря, за рамки «мирного сосуществования представителей разных культур и религий». И потому получила огласку, причем на дипломатическом уровне. Но, не сразу.

Неделю назад девятилетний гражданин Киргизии по имени Иван отправился в спортивный лагерь на озеро Иссыкуль в поселок санаториев и здравниц Булан-Согготу. Среди юных спортсменов он оказался единственным русским, что сразу же стало причиной начала «дружбы народов». Скорее всего, мальчишка неплохой дзюдоист, раз смог заниматься в такой недружелюбной среде и не бросил единоборства. Думаю, за это ему досталось особо.

Домой мальчик вернулся в синяках. Дословно, цитата из комментария адвоката русской семьи, Индиры Саудовой:

- Он (Иван - прим. корр.) оказался единственным христианином в группе, все остальные мусульмане. Его начали дразнить тем, что он не верит в Аллаха, что он русский. Пару дней он терпел. На третий день не выдержал и кинул камень в их сторону. Потом десять мальчиков избили его. И каждый день во время тихого часа избивали.

Инцидент находится на особом контроле у председателя правительства Улукбека Марипова. Было открыто дело по статье «Побои» Кодекса о проступках (аналог российского Административного Кодекса – прим. корр.).

В этой истории уже нашли крайнего, который будет отвечать за все – тренер по дзюдо. О конфликте тренер знал, но никаких мер принимать не стал. Возможно, он был внутренне согласен с тем, что «неверного» заставляли не просто читать Коран, а заучивать наизусть, сопровождая это избиениями? Уже найдены и оправдания, их широко озвучивают в киргизской прессе: «отцы этих детей работают в России, поэтому не могут заниматься их воспитанием». Не очень убедительно. Но, будем надеяться, что власти разберутся.

За кадром осталось несколько неприятных деталей. Первое – реакция России и дипломатов. Иван вернулся со сборов 23 июня 2021, через несколько дней эта история получила огласку, реальная реакция МИДа в Твиттере: «дипломаты следят за происходящим» появилась лишь 17 дней спустя, после скандала в социальных сетях и российской прессе.

Формально, МИД прав – Иван гражданин Киргизии. Но, как показывает практика, именно формализм – отец всех межнациональных столкновений, погромов и резни. Мать этих кровавых эксцессов – вялая и половинчатая реакция государства, которая ограничивается лишь наказанием нескольких виновных и не несет в себе никакой профилактики и «предотвращения». Поэтому, деталь вторая, самая важная и самая трудная в реализации – как сделать так, чтобы подобное не повторилось? Как мы можем защитить соотечественников?

Самое первое, что приходит в голову – по методике одного ближневосточного государства – установить всех участников двухнедельных издевательств и запретить им въезд в Россию. В том числе и их родителям. Если кто-то уже находится здесь – депортировать. Все, что творилось в этом спортивном лагере, пришло из семей этих детей, а зачем России религиозные экстремисты? У нас что, их нехватка? На днях опять по всей стране силовики игиловцев отлавливали. В соответствии с п.7 статьи 27 ФЗ о порядке выезда и въезда в Россию – ФСБ, ФСИН, МИД, МВД, имеют право признать этих людей «нежелательными» по причине «профилактики преступлений». Разумеется, будет очень много визга, попыток давления и юления… и на этом все и закончится, только наших трогать остерегутся впредь. Так это работает, пустые увещевания для Востока, риторика – признак слабости. Там, на Востоке, прекрасно понимают, что массовая, людская экспансия России в эти земли закончилась. Русских нужно или забрать или защитить.

Второе - хотелось бы более внятной реакции нашего МИДа, потому что сейчас это напоминает деятельность Министерства иностранных дел в 90-х годах, при Андрее Козыреве, когда русских гнали по всему постсоветскому пространству все, кому не лень, а Родина лишь «следила за ситуацией». Нам мало 90-х? Мы хотим повторения?

ЦИФРЫ

По итогам Всесоюзной переписи 1989 г. в республиках Средней Азии, насчитывалось 10 млн 992 тыс. восточных славян, включая 9,5 млн русских, 1,2 млн украинцев и 238 тыс. белорусов.

Сейчас их осталась ровно половина – 4 млн.960 тысяч по оценке специалистов и чуть больше 5 миллионов по переписям и статистике:

Казахстан – 3 млн.830 тыс. (2020 г. Комитет по статистике)

Киргизия – 356 тыс. (2020 г. Нац.стат.комитет)

Узбекистан – 730 тыс. (2017 г. Стат.ведомство)

Таджикистан – 36 тыс. (2009 г.)

Туркменистан – 298,8 тыс. (перепись 1995 г.)

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