Запретили заходить в магазины: Украина докатилась до открытого апартеида в отношении русских

Такой вот новый апартеид по-украински. Фото: архив Алексея Журавко

«Раб не хочет стать свободным. Раб мечтает стать рабовладельцем», - эта древняя истина получила новое подтверждение на территории современной Украине. В областном центре Черновцы на магазинах появились объявления, которые запрещают входить в них россиянам. Или русским. Поскольку туристов из России в нынешней Украине, особенно, в западной ее части не так, чтобы уж очень много, то можно счесть, что дело обстоит что так, что эдак.

Объявления представляют из себя изображение перечеркнутой свиньи, раскрашенной в цвета российского флага. Расшифровывается предельно просто: «Россиянам-свиньям вход воспрещен». Такой псевдодорожный знак. Почему так иносказательно, а не словами? И тут ответ не может не обескураживать. Еще в 2016-м году городской совет депутатов Черновцов (местная рада) запретил использовать в объявлениях или на вывесках слова «Россия», «российский» и производные от них. А все щиты, таблицы, доски, вывески с такими словами в городе после этого были оперативно демонтированы. Вот и приходится теперь местным предпринимателям-«патриотам» исхитряться, чтобы выделиться среди конкурентов своей русофобией.

Впрочем, как сообщил бывший депутат Верховной рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко, такие «украшения» магазинов и прочих общественных мест свойственны не только Черновцам. Аналогичные фотографии Алексею присылают и из других уголков Украины. Преимущественно, с Западной. Такой вот новый апартеид по-украински.

- Как рассказывают мои друзья, такие наклейки со свиньей лепят на входных дверях разных магазинов и офисов по всему городу Черновцы. Неоднократно я публиковал фотографии такого же характера из других городов Украины. Это и есть гибридная война, в которой сеют ненависть ко всему русскому, чтобы потом убивать. Еще пять лет такой пропаганды и гибридной войны — и мы сможем увидеть, когда русскоязычных людей будут закалывать вилами прямо на улице либо же сгонять их в дома, сараи и сжигать, крича при этом: «Русские свиньи, вам не место в Украине!» - констатирует Журавко.

Аналогичные фотографии присылают и из других уголков Украины. Фото: архив Алексея Журавко

Впрочем, почему новый. Можно вспомнить, как во Львове и в других городах той же Западной Украины, когда они входили в состав панской Польши, были распространены таблички в трамваях, кафе и иных общественных местах: «Вход с собаками и украинцам воспрещен». Или как румынские офицеры били солдат-украинцев, когда Буковина входила в состав Румынии, за одно-единственное слово, произнесенное по-украински. Кстати, Черновцы и Черновицкая область как раз входили в состав Румынии. Аналогично румыны вели себя не только по отношению к украинцам, но и к молдаванам.

Комплексы жертвы насилия, вечного терпилы, униженного и оскорбленного нашли вот такой выход у современных украинцев. Они не вылечились, они ударились в другую крайность психического заболевания. Что и неудивительно. Поскольку буквально на днях экс-премьер Незалежной Николай Азаров отметил, что «по данным европейского бюро ВОЗ, Украина занимает 1-е место в Европе по психическим расстройствам. Они зарегистрированы у 8 млн украинцев. За 3 последних года этот показатель вырос в 6,6 раз – с 1,2 млн до 8 млн человек. Цифры ужасают!»

Ужасают? Кого угодно, но только не самих украинцев. Они, похоже, своими психическими расстройствами просто упиваются. Что там у них дальше по программе? Суды Линча над русскими? Которых цивилизованные Европа и США, как обычно, просто не заметят.

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