Бизнесмен Юрий Растёгин готов подобрать экс-супруге Армена Джигарханяна жильё, чтобы сделать музей в квартире артиста

Именно Юрий Растегин предоставил Джигарханяну жилье на правах бессрочной и безвозмездной аренды после того, как семейная лодка Джигарханян-Цымбалюк-Романовская пошла ко дну Фото: Борис КУДРЯВОВ

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан приехал из Америки в Москву за наследством. Об этом он рассказал в одном ток-шоу. Существует наследство или нет, он точно не знает, но надеется и вынужден подписывать какие-то документы. Армен Борисович не общался с приемным сыном в течение 18 лет, незадолго до смерти артиста они помирились. Степан – единственный наследник Армена Джигарханяна, который умер в ноябре 2020 года.

Так куда же делось все, что было нажито непосильным трудом?

- Часть имущества мне удалось вернуть Армену Борисовичу, – утверждает Элина Мазур. Она говорит про большую однокомнатную квартиру в закрытом коттеджном поселке «Рублевское предместье» в Подмосковье. Эта квартира была куплена на деньги Джигарханяна. Но сперва оформлена на его друга. Потом от друга перешла Виталине Цымбалюк-Романовкой. Это было еще в 2012 году, когда Джигарханян прятал активы от своей прежней жены - Татьяны Власовой.

В феврале 2018 года после скандального развода с Виталиной квартира в Глухове вернулась Джигарханяну (по договору дарения).

Говорят, поспособствовала этому Элина Мазур, у нее была генеральная доверенность от Виталины. На кого «однушка» в Глухово оформлена сейчас и сможет ли ее получить Степан, неизвестно.

Есть еще трёхкомнатная квартира в Староконюшенном переулке, в ней доживал свой век Джигарханян. Когда-то он получил это жилье от московского правительства, потом приватизировал квартиру в равных долях со второй женой Татьяной Власовой. Татьяна Сергеевна и сейчас владеет ½ долей элитной недвижимости. Другая половина принадлежит бизнесмену Юрию Растегину. Он её купил у Джигарханяна пять лет назад, когда народному артисту понадобились деньги на ремонт трехкомнатной квартиры на Молодогвардейской улице. Строил семейное гнездышко с Виталиной Цымбалюк-Романовской. На нее же квартира на Молодогвардейской была и оформлена ещё до того, как она стала третьей супругой народного артиста. Все схемы с имуществом были очень запутанные. Сам чёрт ногу сломит.

Именно Юрий Растегин предоставил Армену Борисовичу жилье на правах бессрочной и безвозмездной аренды после того, как семейная лодка Джигарханян-Цымбалюк-Романовская пошла ко дну. В квартире на Арбате народный артист СССР доживал последние дни.

По одной из версий, квартира в Староконюшенном с недавних пор полностью принадлежит Татьяне Власовой. Так ли это, мы спросили у Юрия Растёгина.

- Этого не может быть! Я ничего не продавал, не дарил и продавать не планирую, - рассказал нам бизнесмен. - У нас с Арменом Борисовичем был договор предоставления жилья в пользование, но без передачи права. Он не был прописан в квартире на Арбате. Джигарханян был зарегистрирован на Молодогвардейской улице у Виталины.

Я встречался с Татьяной Сергеевной и Степаном после смерти Армена Борисовича. Действительно, у них промелькнула мысль: не могу ли я подарить Татьяне Сергеевне свою долю. Но с какой стати? Я готов подобрать ей жильё по разумной цене, куда бы она могла переехать. А в квартире в Староконюшенном сделать музей Джигарханяна. Мы с ним подписали об этом соглашение. Об этом знают его друзья. От своих планов я отступать не намерен.

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