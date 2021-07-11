Жиросжигание, помощь Первого канала и бюджет более десяти миллионов рублей: Манижа раскрыла детали поездки на «Евровидение-2021»

С песней Russian Woman Манижа получила 204 балла и заняла 9 место. Фото: Instagram

Самым скандальным за всю историю поездок России на «Евровидение» стало участие певицы Манижи. Как только не называли артистку, которую зрители в прямом эфире Первого канала делегировали представлять нашу страну, но все же она справилась с травлей и спела. А теперь, когда страсти утихли и все предсказуемо забыли про «Евровидение», Манижа объяснила, чего ей это стоило.

Смотреть видеосюжет Manizha - Russian Woman - First Rehearsal - Russia - Eurovision 2021

Подготовка песни и выступления, конечно, дело затратное. Бэк-вокалисты, костюмы, репетиции, а еще билеты на самолет и отель — все это обошлось Маниже совсем недешево. И не стоит считать, мол, это Первый канал все подстроил и сам же оплатил. Нет. Как выяснилось, помощь телеканала, определявшего представителя России, была значительной, но не исчерпывающей.

- Более десяти миллионов рублей нам это [выступление] обошлось, - призналась певица агентству РИА Новости. - Первый канал оплатил заявку за участие в конкурсе и его трансляцию, и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер.

8 июля Маниже исполнилось 30 лет. Фото: Instagram

Поскольку риск срыва конкурса из-за пандемии был вполне реальным, каждая команда участников «Евровидения» обязана была записать так называемый резервный номер (их потом собрали и показали в Youtube как отдельный концерт) на случай, если шоу отменят. И, разумеется, это все тоже стоило денег.

- Сделать такое видео — тоже финансовая нагрузка, - констатировала Манижа. - Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо.

Кстати, резервный номер Манижи отличался от того, что был представлен в Роттердаме. В нем певица готовилась парить над сценой, но регламентом «Евровидения» подобные трюки запрещены во избежание трагических последствий.

- Каждый год меняются правила, - объяснила артистка. - Крепежи и подвесы — это риски. За 40 секунд между выступлениями, при смене декораций, может произойти банальная человеческая ошибка, и тогда я просто сорвалась бы с высоты.

С песней Russian Woman Манижа получила 204 балла и заняла 9 место. Клип набрал более 14 миллионов просмотров. В рейтинге самых популярных артистов «Евровидения-2021» певица заняла третье место.

Смотреть видеосюжет MANIZHA - NEDOSLAVYANKA (LIVE) feat. FARDI

8 июля Маниже исполнилось 30 лет. И это событие певица отметила выходом нового клипа на песню «Недославянка».

- Мне – 30. Скажу честно: этот год был где-то слишком крутой, а где-то слишком болезненный, - указала в описании клипа артистка. - Но я, кажется, осталась собой несмотря ни на что. И все, что я хочу сказать сегодня – в этом видео.

Смотреть видеосюжет Eurovision Song Celebration 2021 - Live-on-Tape - Part 2 - The Finalists

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