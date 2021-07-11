Под Москвой электричка сбила насмерть 14-летнего участника шоу «Голос. Дети»

14-летний участник телешоу «Голос. Дети» погиб, попав под электричку. Фото: СОЦСЕТИ

14-летний участник популярного телешоу «Голос. Дети» трагически погиб в Подмосковье. Это произошло вечером в субботу, 10 июля, в районе станции «43 км» неподалеку от города Софрино. Подросток пытался проскочить на мотоцикле через железнодорожные пути.

Пресс-секретарь Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила «Комсомольской Правде», что трагедия произошла около 19 часов.

- Подросток смертельно травмирован электропоездом сообщением «Москва - Сергиев Посад» на нерегулируемом пешеходном настиле, - рассказала Короткова. - Несовершеннолетний пересекал железнодорожные пути на спортивном кроссовом мотоцикле.

Короткова отметила, что пересекать подобные железнодорожные переходы нужно максимально внимательно, потому что тормозной путь поезда - от 300 до 1000 метров. А набравшая ход электричка за секунду преодолевает около 30 метров.

Как стало известно, погибший школьник на лето вместе с семьей перебрался на дачу в Софрино. По вечерам выезжал покататься по окрестностям на мотоцикле, который ему несколько недель назад подарили родители.

Знакомые сообщают, что подросток мог не услышать приближающуюся электричку из-за музыки в наушниках.

Погибший весной нынешнего года стал участником знаменитого проекта «Голос. Дети». Он участвовал в слепых прослушиваниях, исполнив один из классических американских рок-н-роллов Johnny B. Goode. Никто из наставников к парню не повернулся.

Между тем о своем увлечении скоростью подросток рассказывал еще в интервью перед выходом на сцену «Голоса».

- Мой папа в юности был чемпионом по мотокроссу и багги. А я люблю картинг и гонки, - сообщил он. - Я купил двигатель внутреннего сгорания, купил все запчасти. На площадке пере гаражом я поставил двигатель на велосипед и все лето катался на нем. Ты едешь и получаешь наслаждение о того, что ты делаешь.

Тем временем прокуратура проверяет, как был устроен железнодорожный переезд-настил, на котором погиб юный мотоциклист, и нет ли там нарушений.