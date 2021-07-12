Похудение Ким Чен Ына может быть пропагандистской акцией

Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. Фото: REUTERS

В последние несколько дней весь мир гадает – почему северокорейский лидер Ким Чен Ын предстал перед телекамерами резко похудевшим.

По северокорейскому ТВ транслировался репортаж с пленума ЦК Компартии КНДР, который продолжился разговором с простым мужчиной, сетовавшим: «Видеть исхудавшим нашего уважаемого генерального секретаря - вот что больше всего разбивает сердца нашего народа».

В Северной Корее избыточный вес считается признаком хорошей жизни. Если же человек худеет, то дела у него, скорее всего, обстоят плохо, особенно с его здоровьем.

Французский исследователь из Фонда стратегических исследований и специалист по Северной Корее Антуан Бондаз считает, что власти КНДР намеренно акцентируют внимание граждан на похудении их вождя:

- Ким Чен Ын похудел не потому, что ему не хватает еды, - объясняет он. – Этим сюжетом власти постарались внушить простым людям, что вождь так много работает, что ему даже перекусить некогда. Что же касается мирового сообщества, то ему транслировалось сообщение о том, что Ким Чен Ын заботится о своем здоровье, прислушивается к рекомендациям врачей и вообще полон сил.

В то же время Бондаз делает скидку на особое положение Северной Кореи в мире, передает FranceInfo.

- В этой стране напряженная, но некритичная ситуация, - считает он. - Из-за эпидемии COVID-19 из Пхеньяна уехали многие иностранные дипломаты и члены Международного комитета Красного Креста. Повторения событий 1990-х годов, конечно, не будет, но обстановка в КНДР сейчас не из лучших. К тому же из-за закрытости этой страны мы вряд ли в обозримом будущем узнаем всю правду о том, что там творится.

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