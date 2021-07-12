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Происшествия12 июля 2021 11:33

В Люберцах дворник нашел труп женщины в пожарном шкафу многоэтажки

В хозяйственной сумке на 9 этаже тело пролежало около трех суток
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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По одной из версий следствия, до убийства женщина была подвергнута сексуальному насилию.

По одной из версий следствия, до убийства женщина была подвергнута сексуальному насилию.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вечером в воскресенье, 11 июня, дворник управляющей компании, обслуживающий одну из многоэтажек на Проспекте Победы в городе Люберцы Московской области, заглянул в пожарный ящик, который расположен в подъезде на 9 этаже. Дверца была открыта, а внутри находилась большая хозяйственная сумка, перепачканная кровью. Открывать находку дворник не стал и сразу позвонил в полицию. Самые жуткие опасения подтвердились. Внутри было тело женщины.

- На теле обнаружены ножевые ранения. Женщина была в бюстгальтере и трусах, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Тут же в сумке криминалисты нашли кухонный нож со стертыми отпечатками пальцев. Предположительно, именно им была убита женщина. А вот ее личность пока не установили. На вид убитой около 30 лет, волосы покрашены в розовый цвет, на бедре татуировка в форме розы.

В тот же день опросили жителей многоэтажки, но никто из них убитую опознать не смог. А вот предполагаемое место совершения преступления уже установили. По версии следствия, все произошло в одной из квартир многоэтажки как минимум трое суток назад. После этого убийца спрятал тело жертвы в подъезде. Другие обстоятельства случившегося выясняют.

- По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Оперативники уже изучили записи с камер, установленных на фасаде жилого дома. Тело убитой направлено на экспертизу. В ближайшее время будет установлена точная причина смерти и подтвержден или опровергнут факт изнасилования. По одной из версий следствия, до убийства женщина была подвергнута сексуальному насилию.

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