Жительница Нефтеюганска прошла в Москве "курсы миллионеров", после которых оказалась в долгах

При проверки дефолтных кредитных договоров установлено, что был оформлен кредит на 39-летнюю уроженку Нефтеюганска. Сумма кредита составила 213 500 рублей. Фото: Shutterstock

39-летняя Галина (имя изменено) живёт в Нефтеюганске. Найти работу с достойным заработком в городе с каждым годом становится всё сложнее. Но женщина не теряет веру и пробует разные способы заработать. Она даже стала изучать различные профессии в интернете.

Как-то раз на глаза ей попалась реклама курсов по увеличению доходов: организаторы обучения обещали за короткий срок вывести доходы учеников на совершенно новый уровень. Описание мероприятия показалась Галине очень убедительным, и женщина подала заявку, и даже купила билет в Москву, где проходили курсы. В указанную дату женщина прилетела в столицу и пришла на встречу "Клуба миллионеров" в конференц-зале одной из крупных гостиниц. Она предвкушала, как вскоре её жизнь изменится в лучшую сторону.

Перемены действительно произошли, но не такие, каких ожидала Галина. Вернувшись в родной Нефтеюганск, женщина стала думать, как можно применить полученные знания в жизнь. Но ничего особо не получалось. Она продолжала заниматься обычными делами, а миллионные заработки так и остались в мечтах. Вскоре Галине позвонили из банка и сообщили, что на неё оформлен кредит, который она не выплачивает. Женщина объяснила, что никаких кредитов не брала. Банк обратился за помощью в полицию, женщину опросили оперативники. Галина вспомнила, что в процессе прохождения курса в "Клубе миллионеров" она давала согласие в оформлении заявки на кредит. Но никаких документов она не подписывала.

— При проверки дефолтных кредитных договоров установлено, что был оформлен кредит на 39-летнюю уроженку Нефтеюганска. Сумма кредита составила 213 500 рублей. Она пояснила, что проходила тренинг в Москве в клубе под названием "клуб миллионеров", где менеджером курсов ей было предложено оформить заявку на кредит, — сообщил источник kp.ru.

Теперь по данному факту проводится проверка, а полиция разыскивает организаторов курсов.

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