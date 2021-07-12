Тренер по синхронному плаванию назвала десятилетнюю девочку "бомжихой", которая "питается дерьмом"

Тренер по синхронному плаванию Галина Черкашина о десятилетней Кате*: "На последних сборах она воровала у других детей деньги и кукол и прятала в свой чемодан". (* имя девочки изменено)

Cкандал произошёл в СК "Звезда", где преподаёт 40-летняя Галина Черкашина — многократная чемпионка России по синхронному плаванию в дуэтах. Закончив спортивную карьеру из-за травм, женщина открыла собственную школу и стала преподавать свою дисциплину детям. Сейчас страницы школы в соцсетях наполнены фотографиями воспитанников со сборов, медалями и улыбками. Но не все родители детей, посещающих секцию, довольны результатами работы бывшей чемпионки. Недавно одна из мам написала на тренера заявление в полицию за издевательства над её дочкой.

38-летняя Марина* недавно забрала свою десятилетнюю дочь Катю* из секции, где девочка занималась полтора года. Несмотря на любовь ребёнка к этому виду спорта, она каждый раз жаловалась, когда возвращалась с тренировок, и просила маму больше не водить её на занятия к этому тренеру.

— Я стала задумываться об уходе из секции после сборов в Анапе, куда они ездили вместе с тренером. Каждый день дочь звонила со слезами и просилась домой. Я её успокаивала и уговаривала немного потерпеть и не бросать спорт. Несколько лет назад она получила третий юношеский разряд, а если бы не карантин уже продвинулась бы намного дальше, — вспоминает женщина.

Катя жаловалась, но продолжала ходить на занятия, так продолжалось до Нового года. Но мама замечала, что энтузиазм девочки угасает, и она становится очень грустной и замкнутой.

— В январе мы приняли решение уйти в другую школу. На тот момент я не совсем ещё понимала, что такого страшного происходило на тренировках, что Катя так реагировала. Только потом она сказала мне, что Галина Игоревна её оскорбляла при других детях и даже однажды ударила по голове металлической палочкой, которой отсчитывают ритм. Дочка объяснила, что раньше говорить об этом она боялась, — говорит Марина.

Но просто забрать ребёнка из школы не удалось, у тренера осталась книжка спортсмена и доверенность. Марина написала тренеру и попросила вернуть документы. Однако женщина столкнулась со странной реакцией.

Фрагмент переписки тренера Черкашиной и мамы Кати*. (* имя девочки изменено)

— Прошло несколько месяцев, но документы нам так и не отдали, Галина Игоревна агрессивно реагировала. Она говорила, чтобы мы делали документы заново там, куда ушли. Но это не главное, она стала в переписках обзывать мою дочь воровкой, говорить, что она одета как БОМЖ, и что я кормлю её дерьмом, — возмущается мать девочки.

Терпеть подобные высказывания в адрес своего ребёнка Марина не стала и заявила на тренера в полицию.

— Поступило заявление о том, что тренер по синхронному плаванию оскорблял несовершеннолетнюю дочь заявителя. По данному факту проводится проверка, — сообщил источник kp.ru.

Kp.ru связались с Галиной Черкашиной и попросили её прокомментировать ситуацию. Чемпионка описала свою картину происходящего.

— Катя ходила в поношенной одежде, не доедала, мне было жалко на неё смотреть. Я приносила и отдавала ей вещи, из которых выросла моя дочь. Но никакой благодарности не получила. А на последних сборах она воровала у других детей деньги и кукол и прятала в свой чемодан, — говорит тренер.

Чемпионка утверждает, что однажды Катя пришла на занятия с синяком на лице.

— Я заметила гематому у девочки и сказала матери, что обращусь в опеку. С тех пор она перестала приводить ребёнка на занятия. Наверное нужно было раньше туда обратиться, но у меня очень плотный график, — говорит тренер.

Однако никаких доказательств своих слов Галина пока не предоставила. Сейчас в этой запутанной истории разбирается полиция.

* Имя героев изменены

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