Дмитрий Песков: Футбол - это не функции Кремля

Пресс-секретарь президента ответил на «футбольно-патриотические» вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Можно футбольно-патриотический вопрос задать, Дмитрий Сергеевич? - поинтересовался в понедельник, 12 июля, у представителя Кремля журналист «Комсомольской правды».

- А вы в курсе, что мы не играли в финале? - заметил, судя по всему, иронично Песков.

- Да? - в тон ему ответил я.

- Задавайте.

- Да, мы не играли в финале, и это было печальный для нас чемпионат Европы. Можно, конечно, сказать, что подбор тренера или изгнание тренера – это прерогатива РФС. А как раз в эти дни отмечается 60 лет триумфального Чемпионата Европы, где блистали Понедельник, Яшин. (Если быть точным, тот ЧЕ проходил в 1960-м.) Это мне сегодня напомнила вдова Льва Яшина - Валентина Тимофеевна Яшина. Можно ли надеяться, Дмитрий Сергеевич, на то, что Кремль всеми своими башнями и стенами повернется к такому национальному виду спорта, каким является российский футбол?

- Нет, на это надеяться не нужно, это не функции Кремля. И никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут. Этим должны заниматься профессионалы.

- А жаль.

- И глава государства, вы знаете, делает очень много для развития спорта, причем - как спорта детского, спорта молодежного, спорта любительского, так и спорта высших достижений.

Делается для этого много, а все остальное – это работа профессионалов...

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