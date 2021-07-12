Задержанный за организацию убийства президента Гаити живет в США

Доктор Кристиан Эммануэль Санон обычно проживает на территории США, во Флориде. Фото: YouTube

Поиски организатора убийства президента Гаити Жовенеля Моиза увенчались успехом. Полиция островного государства отчиталась о задержании человека, который стоит за подготовкой и организацией нападения на резиденцию главы государства. По крайней мере, по версии следствия. Арестованным оказался гаитянин - 63-летний доктор Кристиан Эммануэль Санон. При этом большую часть времени он проживает на территории США, во Флориде. Вот и рука Вашингтона в этой громкой истории.

- Он прилетел на частном самолете в начале июня, преследуя собственные политические цели. Санон связался с частной охранной компанией, чтобы завербовать людей, которые совершили нападение, - сообщил глава Национальной полиции Леон Чарльз.

По его словам, изначально нападавшие хотели арестовать Моиза, но затем план изменился. О причинах этого решения Чарльз не сообщил, как и о том, каким образом вооруженные люди проникли в хорошо защищенную резиденцию.

В ночь на 7 июля группа неизвестных ворвалась в президентский особняк и застрелила сначала 53-летнего Жовенеля Моиза, а затем серьезно ранили первую леди. Сейчас она находится на лечении в американской клинике. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В течение недели полицейские проводили спецоперацию по задержанию нападавших. За это время удалось установить, что за преступлением стоит венесуэльская частная охранная компания CTU, находящаяся в США. В банду, которая атаковала президентскую резиденцию, входит почти 30 человек. Речь идет об отставных военных из Колумбии и двоих переводчиках с гражданством США.

В ходе спецоперации были убиты три человека, более 17 оказались задержаны.

Также сообщается, что на Гаити прибыла делегация высокопоставленных чиновников из США для оценки ситуации. Представители Минюста и службы безопасности встретятся с гаитянскими политиками, которые претендуют на президентское кресло.