На Гаити застрелили подозреваемых в убийстве президента. Что происходит в стране

В ночь на четверг полицейские вступили в перестрелку с подозреваемыми в убийстве главы государства Жовенеля Моиза. Фото: REUTERS

Полиции столицы Гаити Порт-о-Пренс потребовалось около суток, чтобы найти участников нападения на президентскую резиденцию. В ночь на четверг полицейские вступили в перестрелку с подозреваемыми в убийстве главы государства Жовенеля Моиза.

В результате спецоперации были застрелены четверо подозреваемых, еще двоих задержали. Но несмотря на такие громкие рапорты об успехах, операция явно прошла непросто. Так, руководитель Национальной полиции Леон Шарль обмолвился, что преступники умудрились взять в заложники троих полицейских, но товарищи их все-таки отбили.

- Национальная полиция задержала сегодня предполагаемых убийц президента Жовенеля Моиза, - написал в своем Твиттере министр связи Франц Экзантус.

Тем не менее, полицейские продолжают спецоперацию по поиску подозреваемых.

Убийство президента Гаити произошло ночью 7 июля. Группа неизвестных пробралась в его резиденцию. 53-летний Жовенель Моиз умер от огнестрельного ранения на месте, его супруга Мартин Мари Этьен Джозеф была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Накануне появилось сообщение, что первая леди умерла, однако позднее информацию опровергли. Сейчас она доставлена на лечение в США.

Личности нападавших до сих пор скрываются, как и любые сведения о них. Однако, по словам премьер-министра Гаити Клода Жозефа, злоумышленники во время атаки говорили по-английски и по-испански, и у каждого было при себе «оружие очень большого калибра». Отсюда последовала версия, что нападавшие были профессиональными наемниками.

После этого в сети появилось видео, якобы снятое камерами видеонаблюдения, установленными в президентской резиденции. На них видно, как к особняку подъезжает колонна из внедорожников и из них выходят вооруженные люди. Подлинность этой записи пока не подтвердили.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд в свою очередь отметил, что нападавшие были одеты в униформу сотрудников американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Возможно, именно это помогло им проникнуть на территорию резиденции без особых препятствий. В Белом доме и Госдепе США причастность своего подразделения к этому преступлению сразу опровергли.

- Это были наемники, - заверил журналистов высокопоставленный источник в DEA.

Власти Доминиканской республики высказали предположение, что в убийстве президента Гаити замешаны представители гаитянского наркобизнеса. Ссылаясь на свои источники, они заявили, что среди нападавших были четыре колумбийца и трое венесуэльцев.