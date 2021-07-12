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В мире12 июля 2021 4:21

На Гаити полиция задержала одного из возможных организаторов убийства президента Мартина Моиза

Правоохранительные органы выяснили, что первым человеком, которому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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На Гаити полиция задержала одного из возможных организаторов убийства президента Мартина Моиза

На Гаити полиция задержала одного из возможных организаторов убийства президента Мартина Моиза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Гаити сотрудникам полиции удалось вычислить и задержать одного из предполагаемых организаторов убийства президента Мартина Моиза. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

Правоохранители полагают, что задержанный гражданин был первым, кому звонили бандиты.

- Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон <...> Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США, - рассказала начальник полиции.

Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля. После его гибели в стране объявили военное положение, а власти запросили войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры республики у США и ООН. Также известно, что в результате нападении пострадала и жена главы государства. Теперь по решению членов сената Гаити временным президентом страны стал Жозеф Ламбер.