На Гаити полиция задержала одного из возможных организаторов убийства президента Мартина Моиза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Гаити сотрудникам полиции удалось вычислить и задержать одного из предполагаемых организаторов убийства президента Мартина Моиза. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

Правоохранители полагают, что задержанный гражданин был первым, кому звонили бандиты.

- Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон <...> Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США, - рассказала начальник полиции.

Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля. После его гибели в стране объявили военное положение, а власти запросили войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры республики у США и ООН. Также известно, что в результате нападении пострадала и жена главы государства. Теперь по решению членов сената Гаити временным президентом страны стал Жозеф Ламбер.