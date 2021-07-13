Как я покупал квартиру в Крыму

Заглядываясь в Крыму на объявления от застройщиков, знайте: это, как правило, апартаменты без отделки по заоблачным ценам. Фото: Виктор КОРОТАЕВ/Коммерсантъ

Всякий русский пишущий человек должен попытаться дни свои закончить в Крыму. Как Чехов, Грин, Волошин, Сергеев-Ценский или на крайний случай Надсон. Да и не пишущий тоже. Помните персонаж фильма «Место встречи изменить нельзя»? Ну ту несчастную Ларису Груздеву, которая делилась с подружкой-модельершей: «Фокс уговаривал меня бросить сырую слякотную Москву, уехать к нему на родину в Крым. У него есть на примете недорогая, но очень хорошая дача…»

Наивная героиня закончила, увы, печально - на полу маленькой московской квартиры с пулей в сердце. Но мечта-то осталась! Она до сих пор движет многими россиянами, которые хотят засыпать под стрекотание цикад и просыпаться под пение птиц с лучами нежного крымского солнца, чтобы в окно был слышен шум прибоя.

В их число затесался и я, непризнанный писатель и где-то даже поэт.

Нельзя сказать, что мечта о Крыме жила в моем сердце с детства. Но так сложились обстоятельства, что многие знакомые и друзья обзавелись здесь недвижимостью, так сказать, «южной дачей». В Черноморском, Севастополе, Феодосии, Судаке, Алуште, Гурзуфе и даже Ялте. Они постили в соцсетях фото морских и горных пейзажей, с экрана тянуло ароматом можжевельника, кедра и средиземноморской сосны-пинии, горной лавандой, эфирномасличной розой и пряными травами альпийских предгорий, а из монитора ноутбука прямо в лицо мне летели соленые брызги.

А тут еще продал материнскую двушку в Екатеринбурге - не за ахти какие деньги, но родственница, которая уже много-много лет живет в Севастополе, сказала: «А ты на них купи квартиру в Крыму, сам отдыхать будешь, а если не захочешь, то сдавать курортникам можно».

Мысль заползла в голову, как крымский уж-желтопузик, по-хозяйски устроилась там, шевеля хвостом и не давая покоя. И я ринулся в эту авантюру, как камень из-под ноги туриста, который лезет на Ай-Петри по нехоженому маршруту.

Справка "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ГДЕ ПОКУПАТЬ?

К риэлторам обращаться не стал. Потому что жадный. Да и зачем платить от 180 до 250 тысяч за простой подбор предложений, если все эти немногочисленные варианты выложены на трех примерно сайтах недвижимости, которые имеются на полуострове.

Западный, степной Крым не по мне. Наверное, потому, что был у меня не слишком хороший, еще советский опыт, когда вместе с женой и трехлетней дочерью оказался в палаточном лагере в выжженной степи у села Оленевка, где не найти и намека на тень, а привозная вода из цистерны, солоноватая и невкусная, выпаривалась после кипячения в чайнике белыми кристаллами.

Поэтому район Черноморского, той же Оленевки, Евпатории и славного города Саки из поисков сразу исключил. Хотя и отдаю должное местному живописному побережью и мысу Тарханкут, многокилометровым песчаным пляжам с чистейшей морской водой, старому городу в Евпатории, превращенному в культурно-исторический центр Малый Иерусалим, и лечебным грязям в Саках, которые можно черпать самому, пробравшись к озеру с сапропелем через дырку в заборе, проделанную местными жителями и настойчивыми отдыхающими.

К риэлторам Сергей Пономарев обращаться не стал.

Но это не для меня.

Как не для меня и самая восточная точка полуострова - Керчь с ее горой Митридат и видовой площадкой на пролив и Крымский мост.

Только Южный берег Крыма и примыкающие к нему земли! Район поисков жилья ограничил на карте Николаевкой на западе и Феодосией на востоке. Между ними, если по прямой, почти 170 километров, а если вдоль побережья - в три раза больше. Десятки курортных городков, поселков и сел. Выбирай - не хочу!

Сравним. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕСТЬ ТОЛЬКО АПАРТАМЕНТЫ

А выбирать-то оказалось особо нечего…

Местные сайты недвижимости пестрели объявлениями о новых жилых комплексах, которые сдадут в лучшем случае через несколько лет, причем опять же в лучшем случае «под чистовую отделку» (читай: в реальности это голые неоштукатуренные стены, без внутренних перегородок, без электрики и коммуникаций, хорошо, если еще внешние сетевые подводы будут - в общем, опенспейс в его чистом, самом натуральном виде).

Убивает не только время ожидания. Но и то, что предлагается. А цены! Однокомнатные апартаменты в строящемся апарт-комплексе в Алуште, 10 минут от моря, вид на горы, стоят от 7,5 млн рублей.

Притом надо выплатить всю сумму сразу. Все 100 процентов. Некоторые девелоперы, правда, соглашаются на ипотеку, хотя и неохотно. А вот от средств материнского капитала или, например, разного рода жилищных сертификатов - Минобороны или других силовых ведомств - отказываются категорически.

То есть фактически ты покупаешь голые стены в рамках коммерческой недвижимости, по сути, приобретаешь большой гостиничный номер (особенности этого юридического статуса и его ограничения см. в «Справке «КП») и должен вложить еще примерно от 30 до 50 процентов этой суммы на его отделку, оборудование и оснащение.

В соседней Ялте цены еще выше - за однокомнатные апартаменты нужно отстегнуть и 12, и даже 15 лимонов. Примерно такая же картина в Севастополе, Судаке и Феодосии. За квартиры в новостройке - не апартаменты! - надо отдать еще больше. Процентов на 15, а то и все 30 - 50.

Продолжение следует.

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