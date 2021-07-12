Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире12 июля 2021 21:03

Почему Москва только сейчас рассказала об американском дипломате, укравшем стрелку на железной дороге под Тверью

В Москву как раз прибыл спецпредставитель США Джон Керри — ему придется краснеть, объясняясь за «шалости» подопечного
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудник американской дипмиссии похитил стрелочный указатель на российской железной дороге

Сотрудник американской дипмиссии похитил стрелочный указатель на российской железной дороге

Помните дело Скрипаля, когда британцы обвинили в «попытке убийства и химатаке» двух анекдотичных русских агентов Боширова и Петрова? Тогда главной уликой стала уличная видеокамера, заснявшая гротескную парочку примерно в полукилометре от дома их предполагаемой жертвы. И… все, этого хватило, чтобы «раскрыть преступление», начать самую громкую за последние годы антироссийскую кампанию, усилить санкции, выслать десятки наших дипломатов.

А теперь — совсем другой сюжет. В понедельник спикер МИД РФ Мария Захарова заявила: «Сотрудник американской дипмиссии похитил стрелочный указатель на российской железной дороге». Поначалу это казалось неудачной шуткой в духе рассказа Чехова «Злоумышленник».

Но час спустя канал НТВ опубликовал видео: молодой человек, очень похожий на сотрудника посольства США Паркера Уилсона, скручивает флюгарку (так называется верхняя часть железнодорожной стрелки) в районе Осташкова.

Откуда взялось видео — предположить можно: сейчас смартфон с камерой есть у любого прохожего, не говоря уже об охранниках или рабочих железной дороги. И почему мистер Уилсон пошел на дело именно в этот район Тверской области — тоже понятно. Здешняя железная дорога — музейная, с паровозным движением, и украденная флюгарка — настоящий раритет. А дипломат, судя по всему, испытывает слабость к железнодорожным диковинам.

Куда сложнее объяснить, почему американец вообще позволил себе поступок, не совместимый с дипломатическим статусом. Вероятно, дело в том, что США искренне считают себя «градом на холме» — государством с божественной миссией, коему предначертано «нести свободу» по всему миру. Как тут не уверовать в собственную безнаказанность. Да и совсем недавно (по историческим меркам) Россия была другой: любого западного дипломата встречали с распростертыми объятиями, задаром предлагая любые гостайны — лишь бы побыстрее интегрироваться в мировую элиту.

Так что, когда господина Уилсона попросили покинуть Россию — он, скорее всего, даже не понял, за что. «Мы несем вам ценности демократии — почему вы нас, американцев, не любите?» И украденную флюгарку так и не вернул (и ведь не обыщешь при вылете — все тот же дипломатический статус).

Зато сегодня в Москву на встречу с Сергеем Лавровым прилетел спецпредставитель президента США по климату — Джон Керри. Это наш старый знакомец, занимавший пост госсекретаря во второй срок Обамы. И неудивительно, что видео с Паркером Уилсоном (снятое еще весной) всплыло именно сейчас. Это наверняка усилит наши позиции на переговорах — высокому гостю придется перейти в оборону, объясняясь за идиотский поступок соотечественника.

То есть мы не хуже западных партнеров научились приемам информационной войны, когда «медиа-бомба» долго хранится в секрете — и взрывается точно в нужное время. Это, наверное, главный итог казуса с американским злоумышленником. И счастье, что на железной дороге из-за его сумасбродства вообще не произошло крушения.

Смотреть видеосюжет
Сотрудник посольства США украл стрелочный указатель под Тверью видео
Сотрудник посольства США украл стрелочный указатель под Тверью видео
RT публикует кадры, на которых видно, как сотрудник посольства США похищает стрелочный указатель на железной дороге в Тверской области
Политика: В ВЕРХАХ