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Звезды12 июля 2021 22:00

Разоблачение Собчак, Королевой и Бузовой – по снимкам без фотошопа: «В щеки поставили филлеры, в лоб – ботокс»

Доктор Маргарита Мозалева рассказала kp.ru о том, как звезды поддерживают лицо в рабочей форме
Ирина ВИКТОРОВА
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Если рассматривать лицо Ксении Собчак очень близко, то заметно, что неровности кожи замаскированы гримом

Если рассматривать лицо Ксении Собчак очень близко, то заметно, что неровности кожи замаскированы гримом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях и в журналах выходят снимки звезд, пропущенные через опытные руки обработчиков фото и фильтры. Увидеть снимки знаменитостей без фотошопа можно редко. Самые свежие кадры звезд без обработки мы показали эксперту. Врач-дерматокосметолог Маргарита Мозалева поделилась с kp.ru своим профессиональным взглядом на лица звезд, преображения которых этим летом часто обсуждали.

Врач-дерматокосметолог Маргарита Мозалева

Врач-дерматокосметолог Маргарита Мозалева

Фото: Личный архив

Тарзан и Наташа Королева, 51 год и 48 лет

Наташа Королева всегда была красоткой, но после скандала с изменой супруга Сергея Глушко (Тарзана) появились кадры, на которых певица выглядела измотанной. Вышло интервью пары Ксении Собчак для ее шоу на YouTube и СМИ облетела нарезка кадров, где у Королевой нечеткий овал лица, глубокие носогубки, брыли. И вот в конце июня Наташа Королева с мужем пришла на фестиваль «Жара», удивив обновленным образом – выглядела она лучше, чем 10 лет назад.

Доктор Мозалева комментирует преображение: «Кожа в прекрасном состоянии. У Натальи нет морщин в зоне глаз, лба и межбровья, поэтому можно предположить, что в эти зоны кололи ботокс. Чтобы поддерживать лицо в таком состоянии, необходимо регулярно посещать косметолога и делать биоревитализацию, мезотерапию, пилинги и другие процедуры. По фото нельзя сделать вывод – были или нет пластические операции. В косметологии сейчас достаточно безоперационных омолаживающих процедур. На старых фото кончик носа Натальи был опущен, а здесь немного приподнят. Для этого не обязательно делать ринопластику – достаточно небольшой коррекции филлерами (инъекционные препараты, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства – прим. Авт). Многие отметили, что лицо у Натальи стало правильной треугольной формы, а раньше было более круглое. Теперь у звезды крутой овал лица! Она и сама могла так удачно похудеть. Но в этом возрасте после сброса веса часто ставят филлеры в щеки, скулы, корректируют овал лица».

Наташа Королева всегда была красоткой

Наташа Королева всегда была красоткой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак, 39 лет

Если рассматривать лицо Ксении Собчак очень близко (а у нас недавно была такая возможность), то заметно, что неровности кожи замаскированы гримом. Но выглядит Собчак все равно свежо и молодо. Косметологов телеведущая посещает, однако не фанат омолаживающих процедур. Ксения противница филлеров, делает плазмотерапию, не жалеет денег на аппаратную косметологию.

Доктор рассказывает: «Небольшое провисание в зоне подбородка говорит о том, что подтяжку Ксения точно не делала, есть легкое нависание века – значит не было блефаропластики. У нее никакой пластики вообще не было – и носик тоже свой. И филлеров в губах нет. Природу высыпаний по фото определить сложно – это может быть и результат стресса, и гормонального сбоя, и аллергии».

Лада Денс, 54 года

Певица умело маскирует возраст, пользуясь возможностями косметологии. Врач Маргарита Мозалева рассказывает: «Гладкий лоб – это результат регулярного применения инъекций ботокса. Большое количество поставленных филлеров спровоцировало отечность. При улыбке заметна бугристость в средней части лица, часто это свидетельство того, что ткань фиброзировалась (уплотнилась – прим. Авт.) за счет того, что было поставлено много филлеров в зону носогубок и марионеток (морщины, идущие от уголков рта вниз к подбородку). Возможно, что давно была сделана круговая пластика лица – так как красиво выражен «угол челюсти». И овал лица красивый, но начал «падать». Когда губы увеличивают много раз, то виден вот такой результат. Филлер выходит в зоне над губой и начинает некрасиво контурировать (проступать)».

Певица умело маскирует возраст, пользуясь возможностями косметологии

Певица умело маскирует возраст, пользуясь возможностями косметологии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова, 35 лет

Телеведущая и певица достижениями косметологии пользуется регулярно, но без фанатизма. Доктор сделал такие выводы: «Бузова с годами только хорошеет – ухоженное, прекрасное лицо. Видно, что Ольга часто бывает у косметологов, но делает она это с умом. Не видно перебора филлеров в лице, смотрится все гармонично. Ольга корректирует и лоб ботоксом, и делает себе щеки, скулы, углы челюсти. Губы скорректированы инъекциями красиво и аккуратно – результат естественный».

Бузова с годами только хорошеет

Бузова с годами только хорошеет

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ани Лорак, 42 года

Ани Лорак не стареет – гладкая кожа, как и 20 лет назад. Но чудес не бывает.

Врач объясняет, как певица остановила время: «Ани Лорак не делала на лице пластических операций, но пользуется услугами косметологов. После родов звезда сильно похудела, из-за чего часто лицо провисает, но Лорак выглядит шикарно. Поэтому, скорее всего, она делала филлеры в области скул и в области щек. Вероятно, звезда ухаживает за кожей с помощью биоревитализации, делает инъекции витаминов. В последнее время губы Лорак стали шикарнее, что говорит о небольшой коррекции филлерами».

Ани Лорак не стареет – гладкая кожа, как и 20 лет назад

Ани Лорак не стареет – гладкая кожа, как и 20 лет назад

Фото: Иван МАКЕЕВ

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